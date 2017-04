28/04/2017 a las 06:00

¡Y volvió el invierno! Tenía previsto empezar a compartir con vosotras looks fresquitos que me puse los días de Semana Santa, pero visto que el veranillo del que hemos tenido la oportunidad de disfrutar se ha terminado, he cambiado de planes y hoy comparto con vosotras un look más abrigado. Aunque este cambio de tiempo no me haga mucha gracia (con el chaparrón del martes tuve un mini bajón), soy consciente de que ahora es lo que toca, como dice el refrán "Abril, aguas mil". Por eso, d