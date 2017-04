Consejos y belleza para ir a la moda

Actualizada 24/04/2017 a las 15:27

Con la llegada del buen tiempo, los días que se hacen más largos y la tímida subida de las temperaturas, parece que nos empezamos a fijar un poco más en nuestra apariencia. Miramos cómo ha afectado el invierno a nuestra piel, si aún tenemos esos kilos de más que cogimos en Navidades (que suelen seguir ahí) y cuáles son las tendencias en moda, complementos e incluso los colores que se llevarán en maquillajes, por ejemplo. Es cierto que las modas van y vuelven, aunque siempre hay algunos consejos prácticos que ayudan.

Echa un vistazo a tutoriales

Lo mejor es empezar a mirar lo que se cuece por la red. ¿Por qué? Evidentemente, porque hoy Internet es el espejo en el que se reflejan las tendencias actuales, así como las que se pondrán de moda a corto plazo. Por ejemplo, puedes ver trucos de belleza en Unisima.com, con grandes ideas, comparativas de productos y hasta recetas caseras para preparar tus propios cosméticos y cuidar tu aspecto de forma sencilla.

Aprovecha los descuentos y las ofertas para renovar tu armario

Es el momento de cambiar la ropa de abrigo por prendas más ligeras. Aunque es posible que la economía no esté para hacer demasiados gastos. ¿Vas a renunciar a ir a la moda porque el presupuesto no da para más? ¡Ni hablar! Lo que tienes que hacer es aprovechar las promociones que tienen muchas tiendas de ropa barata online, que no solo te ayudan a vestir a la última, sino que encima no tienes que moverte de casa para ir de compras.

¿A que piensas que no se le puede pedir más? Pues aún puedes conseguirlo con mejores precios si sabes utilizar las herramientas adecuadas, como los cupones descuentos o las páginas de compra colectiva. Con este tipo de ventajas podrás hacerte con lo último de Asos y muchas tiendas de primeras marcas, durante todo el año y sin esperar a las rebajas.

Utiliza bien los complementos

No hay nada que vista más que unos buenos complementos. Así, aunque lleves las mismas prendas y el estilo que está de moda, le darás tu toque personal. Un par de pulseras de plata pueden ser más que suficientes para rematar el look. Y quien dice unas pulseras, dice un pañuelo, unas gafas o un cinturón. Puedes aprovechar lo que tienes en tus cajones para acompañar tu ropa nueva. O lo contrario, renovar tu vestuario incorporando a tu fondo de armario las últimas tendencias en complementos.

El mejor consejo de todos

Sin embargo, hay un consejo fundamental para ir a la moda. Uno sin el que nada de lo que hagas tendrá sentido. Y no es otro que estar a gusto con cómo vas, sin obsesionarte con ir a la última. Si lo haces así, se notará tanto en tu piel como en tu estilo, y tu atractivo será mucho mayor. No hay nada más a la moda que salir a la calle con seguridad.