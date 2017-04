España sufre la sequía

Actualizada 20/04/2017 a las 19:49

El dato que pone de relieve el problema se encuentra en el nivel de los embalses en España. Actualmente están al 58 por ciento de su capacidad, cuando hace un año estaban al 71%.



Las perspectivas no son buenas, por ejemplo, en Galicia este mes sólo llevan un día de lluvia, es un 98 por ciento menos de lo habitual en el que puede ser allí el abril más seco de la historia.



Datos que son consecuencia de una sequía evidente en toda la geografía y que ofrece la imagen de una Galicia desconocida, olivos en Granada a los que no les crecen las ramas y campos de alfalfa en Palencia que no van a producir nada y que piensan pedir que se declare zona catastrófica.