Actualizada 01/01/2017 a las 12:55

Las restricciones de tráfico en cumplimiento del Protocolo de Contaminación del Ayuntamiento de Madrid se suprimirán este lunes tras descender los niveles de dióxido de nitrógeno registrados en las estaciones de medición de la Red de Vigilancia, Predicción e Información de la Calidad del Aire, y no habiéndose cumplido en la noche de este sábado las condiciones de superación establecidas por el Protocolo.



Según ha informado el Consistorio madrileño, se suprimirán por tanto las limitaciones de velocidad, y las restricciones de estacionamiento decretadas por el Gobierno municipal, a partir de las 00 horas del lunes día 2.



Durante el domingo, se mantendrán las medidas ya anunciadas correspondientes al Escenario 2: limitación de la velocidad en la M-30 y accesos a la ciudad a 70 kilómetros por hora, y prohibición de aparcar en la zona del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) a los no residentes.



Sin embargo, al ser domingo y no funcionar este servicio, el Ayuntamiento recomienda que se evite, en la medida de lo posible, aparcar en el centro de la ciudad para contener las emisiones de este contaminante.



En el último mes, el Protocolo se ha activado en dos ocasiones debido a los niveles de contaminación y a la estabilidad atmosférica. El Ayuntamiento pide la colaboración de la ciudadanía para limitar en la medida de lo posible las emisiones de dióxido de nitrógeno en la ciudad de Madrid.



La situación sigue siendo compleja y por ello, se aconseja utilizar lo mínimo posible el vehículo privado y hacer uso del transporte público. Para aquellas personas que necesiten desplazarse en vehículo privado se recomienda el uso compartido del mismo.

El Ayuntamiento de Madrid quiere agradecer a la ciudadanía su colaboración en el cumplimiento de las medidas adoptadas durante este nuevo episodio de alta contaminación, y a los medios de comunicación por su difusión y la información de servicio, que han contribuido a la mejora de la situación.