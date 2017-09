Actualizada 15/09/2017 a las 17:20

Científicos del Centro Oceanográfico de Canarias del Instituto Español de Oceanografía (IEO) han recibido numerosas llamadas durante los meses de julio y agosto sobre avistamientos y capturas de ejemplares de la especie 'Lagocephalus lagocephalus', un pez globo muy tóxico si es consumido por la población.



No se trata de una especie nueva en Canarias, pero sus poblaciones parecen haber aumentado considerablemente. "Las razones de este aumento no son fáciles de explicar, aunque parecen ser motivadas por procesos naturales de deriva o dispersión de sus poblaciones", explica en una nota Pedro J. Pascual Alayón, investigador del Centro Oceanográfico de Canarias del IEO.



Esta especie tiene un carácter pelágico muy acentuado y se distribuye por todo el océano, es muy voraz y se desplaza formando grandes bancos que pueden ser avistados tanto en alta mar con en zonas de costa.



La presencia de peces globo tóxicos no es nueva en España. Ya en octubre de 2014, la Dirección General de Economía Pesquera del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente difundía un aviso entre todos los departamentos de pesca del país advirtiendo a las cofradías de la presencia en aguas del Mediterráneo de una especie de la misma familia de peces globo.



"Se alerta de la captura de un pez venenoso por parte de un arrastrero de Denia, que contiene tetrodotoxina, una toxina paralizante del sistema nervioso (...) Se solicita que se tomen las medidas oportunas dada la toxicidad de esta especie para evitar su introducción en la cadena de comercialización (...)".



En esa ocasión la especie era 'Lagocephalus sceleratus' que, a pesar de no ser la misma especie, es igualmente tóxica.



HAY CUATRO ESPECIES EN EL ARCHIPIÉLAGO



En experimentos de laboratorio, realizados con ratones y ratas, se ha demostrado la toxicidad de esta especie, que afecta rápidamente al torrente sanguíneo reduciendo el número de células rojas: hemoglobina y hematocrito.



En ratas y ratones produce anemia por una acción hemolítica importante sobre los eritrocitos, y de ha demostrado incluso que, una vez guisado, dicha agua es más tóxica que el propio pescado fresco, por lo que no debe consumirse.



En Canarias pueden encontrarse cuatro especies de pez globo tóxico: tamboril (Sphoeroides marmoratus), tamboril azul o gallinita (Canthigaster rostrata), tamboril de hondura (Sphoeroides pachygaster) y 'Lagocephalus lagocephalus'.