El 'Ichthyosaurus' más grande encontrado es una hembra embarazada

Científicos de Reino Unido y Alemania han descubierto QUE el 'Ichthyosaurus' más grande registrado y encontraron estaba embarazada en el momento de la muerte. Se estima que el nuevo espécimen tenía entre 3 y 3,5 metros de largo y era una hembra adulta.



Los 'Ichthyosaurs' eran un grupo altamente exitoso de reptiles de mar que se extinguieron hace cerca de 90 millones de años. A menudo mal identificados como dinosaurios nadadores, estos reptiles aparecieron antes de que los primeros dinosaurios hubieran evolucionado. La especie más grande de ictiosaurio llegó a más de 20 metros de longitud.



El nuevo espécimen fue descubierto originalmente en la costa de Somerset, a mediados de la década de 1990, y es del Jurásico Temprano, de aproximadamente 200 millones de años de antigüedad. Sin embargo, el espécimen permaneció sin estudiar hasta que terminó en las colecciones del Museo Estatal de Baja Sajonia en Hannover, Alemania.

El paleontólogo Sven Sachs, del Museo de Historia Natural de Bielefeld (Alemania), vio por primera vez el espécimen en agosto de 2016, durante una visita de rutina. Informó al paleontólogo y experto en ictiosaurios de la Universidad de Manchester, Dean Lomax, y juntos examinaron el nuevo espécimen a principios de 2017. Lo identificaron como un ejemplo de 'Ichthyosaurus somersetensis', una nueva especie que Dean y otra colega, la profesora Judy Massare, habían identificado previamente.



Dean subraya: "Me asombra que ejemplares como éste (el más grande), se puedan 'redescubrir' todavía en las colecciones de museos. No necesariamente hay que salir al campo para hacer un nuevo descubrimiento. Este espécimen proporciona nuevos datos sobre el tamaño de la especie, pero también es sólo el tercer ejemplo de un 'Ichthyosaurus' conocido con un embrión. Esto es especial"

TIENE UN EMBRIÓN INCOMPLETO

El embrión está incompleto y conserva solamente una porción del hueso trasero, una aleta delantera, costillas y algunos otros huesos. La cadena preservada de vértebras tiene menos de 7 centímetros de largo. Los huesos del embrión no están completamente osificados, lo que significa que el embrión aún se estaba desarrollando.



Otro descubrimiento intrigante que hizo el dúo de investigadores fue que la cola de este nuevo espécimen no pertenecía al resto del esqueleto. Una cola de otro ictiosaurio se había añadido al esqueleto para hacerla parecer más completa y visualmente atractiva para la exhibición.



"A menudo es importante examinar los fósiles con un ojo muy crítico, pero a veces, como en este caso, los especímenes no son exactamente lo que parecen ser. Sin embargo, no fue 'reunido' para representar una farsa, sino simplemente para una exponer una muestra mejor. Pero, si no se detectan las partes 'falsas', entonces los científicos pueden tener problemas con esto, ya que supone información falsa presentada en el registro publicado", señala Sven.



"Muchas muestras de 'Ichthyosaurus' son de colecciones históricas y la mayoría no tienen buenos registros geográficos o geológicos, pero este espécimen lo tiene todo. Puede ayudar a datar otros fósiles de ictiosaurios de los que actualmente no se tiene información", añade este investigador, cuyo trabajo se publica este lunes en 'Acta Palaeontolgica Polonica'.

'Ichthyosaurus' es uno de los reptiles fósiles más comunes en Reino Unido, con miles de especímenes conocidos, que van desde los huesos aislados hasta esqueletos completos. Algunos de los primeros ejemplos fueron recogidos a lo largo de la costa de Dorset por la paleontóloga victoriana, Mary Anning.