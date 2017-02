España triunfa en los Premios de la Academia Internacional de Gastronomía

Actualizada 07/02/2017 a las 14:42

España ha triunfado en los Premios de la Academia Internacional de Gastronomía 2017, que ha reconocido la labor divulgativa y formativa del Basque Culinary Center, al cocinero Juan Carlos Padrón (Tenerife) como Cocinero del Futuro, y a la sumiller Mónica Fernández (99 Sushi Bar), entre otros.



El Basque Culinary Center, la primera universidad gastronómica de España, con sede en San Sebastián, ha sido reconocido con el Grand Prix de la Culture Gastronomique, mientras que Juan Carlos Padrón, del restaurante El Rincón de Juan Carlos (Telerife) recibe el Prix Chef de l'Avenir, el cual reconoce la proyección y el talento de los jóvenes cocineros.



Ese prestigioso galardón ya ha sido recibido por otros españoles como Martín Berasatagui -hoy el español con más estrellas Michelin, con un total de ocho-, Elena Arzak, Mario Sandoval, David Muñoz o Marcos Morán, ha recordado este martes en una nota la Real Academia de Gastronomía.



La profesionalidad de Mónica Fernández en 99 Sushi Bar (Madrid) ha merecido el Prix au Sommelier, que han recibido con anterioridad, entre otros, Josep Roca (El Celler de Can Roca, Girona) y José Polo (Atrio, Cáceres).



La creatividad de Ricardo Vélez y su Moulin Chocolat (Madrid), le ha valido el reconocimiento del Prix au Chef Pâtissier, que el año pasado fue otorgado a Jordi Roca (El Celler de Can Roca), mientras que el libro "La cocina de la libertad", de Rafael Ansón, editado por La Esfera de los Libros, ha recibido el Prix de la Littérature Gastronomique.



El Prix Multimédia, que se otorga a un soporte de comunicación a favor de la cultura gastronómica, reconoce el trabajo del portal Gastroeconomy, de Marta Fernández Guadaño, y el Grand Prix de la Science de l'Alimentacion ha sido para la nutricionista Marta Garaulet.



También ha habido españoles entre los finalistas, como Abel Valverde, jefe de sala del restaurante Santceloni y nominado al Grand Prix de l'Art de la Salle, que finalmente ha obtenido Will Guidara (Eleven Madison Park, Nueva York), y el cocinero asturiano afincado en Washington José Andrés, seleccionado para el Grand Prix de l'Art de la Cuisine, que ha recaído en Enrico Crippa (Piazza Duomo, Alba, Italia).



La Academia Internacional de Gastronomía fue creada en 1983 por Rafael Ansón -en la actualidad, su presidente de Honor y presidente de la Real Academia de Gastronomía de España- y agrupa a las Academias gastronómicas nacionales de 30 países, por lo que el "triunfo" español en estos premios se considera como "una muestra más del peso de nuestra gastronomía a nivel mundial", ha dicho Ansón.