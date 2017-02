Actualizada 07/02/2017 a las 12:09

Yo lo he intentado. He ido a la verdulería con toda mi buena intención de convertirme en la chica fitness que siempre soñé. De esas que van a pasear al perro en leggins sin un jersey tapando el culo y que comen sano y tienen antojo de frutas (antojo de fruta, lo que hay que oír) pero es que ¡no hay manera! Lo que no puede ser es que me venga arriba en compra sana, me lleve un kilo de calabacines y me salga por cinco euros. ¡Señores! que un kilo de calabacines son cua