Actualizada 01/05/2018 a las 13:49

Está claro, como narra aquel viejo cuento de Samarkanda, que si la muerte te tiene que encontrar, te encuentra. Sabemos algunos trucos que pueden ayudar a esquivarla, como no fumar, no beber, hacer deporte... pero está claro que la más pura realidad es que no depende de nosotros. Porque hay gente que fuma y bebe durante toda su vida y llega a centenario y deportistas sanísimos a los que se les para el maldito corazón cuando todavía tienen toda la vida por delante. Y eso, en parte, tranquil

✖ Contenido exclusivo para suscriptores de DN + Para disfrutar sin límites de todo el contenido de Diario de Navarra debes estar suscrito. Suscríbete

Tengo una suscripción » Suscríbete a DN+ y disfrutarás de... Nueva publicación diaria interactiva para Tablet

Acceso a todos los contenidos exclusivos de www.diariodenavarra.es

Nueva App Móvil , alertas, boletines, podcast y contenidos exclusivos multiplataforma

Todas las ventajas del Club del Suscriptor

Selección DN+