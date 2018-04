Actualizada 17/04/2018 a las 20:53

Me da mucha rabia ir a la pescadería, pedir que me saquen los filetes del pescado y decir que no cuando me preguntan si quiero la cabeza y las espinas. Es que antes decía siempre que sí, porque me irritaba que me lo cobraran y lo tiraran y sobre todo porque siempre me decía a mi misma que sí, que esa vez haría un fumet. Pero no, nunca era esa vez. Como cuando me autoengaño y me digo que ese día sí madrugo para ir al gym. Suena la alarma a las siete, la apago y sigo durmiendo. ¿En qué

✖ Contenido exclusivo para suscriptores de DN + Para disfrutar sin límites de todo el contenido de Diario de Navarra debes estar suscrito. Suscríbete

Tengo una suscripción » Suscríbete a DN+ y disfrutarás de... Nueva publicación diaria interactiva para Tablet

Acceso a todos los contenidos exclusivos de www.diariodenavarra.es

Nueva App Móvil , alertas, boletines, podcast y contenidos exclusivos multiplataforma

Todas las ventajas del Club del Suscriptor

Selección DN+