Recetas de Semana Santa: torrijas tradicionales

01/04/2018 a las 06:00

De nada sirve jugar a los grandes pasteleros innovadores si no sabemos hacer la torrija de toda la vida. No os voy a dar cantidades exactas porque dependerá del número de torrijas que queráis hacer. Es muy sencillo de calcular, así que no agobiarse. Necesitaréis:

INGREDIENTES

Pan de torrija

leche

canela,

ralladura de limón

azúcar (opcional)

huevo

aceite de oliva virgen extra.

ELABORACIÓN

Paso 1: La clave de la torrija es el pan. Un buen pan puede ser la diferencia entre un triunfo y un fracaso. Siempre será mejor que sea casero, pero en estas épocas es muy común encontrar un pan fabricado especializado. Sino podéis utilizar una barra del día anterior que es lo que se ha hecho toda la vida y quedaban estupendamente. Cortamos las rebanadas, ni muy gruesas ni muy finas. Lo sé, todo un poco a ojo, qué agobio, ¿eh?

Paso 2: Pasamos las rebanadas de pan por leche para que se empapen bien. Puede ser leche sin más, pero si queremos aportar mayor sabor a la torrija podemos infusionar previamente la leche con canela, algo de azúcar o incluso un poco de ralladura de limón. Si infusionamos la leche y después la dejamos reposar, el sabor final será aún mejor. El tiempo que tienen que permanecer el pan en la leche ha de ser de unos cinco minutos, ya que la rebanada se tiene que empapar por completo.

Paso 3: Tras tener las rebanadas de pan bien empapadas en la leche, hay que pasarlas por huevo batido para generar una pequeña película en toda la superficie. Pero antes de empezar con el rebozado del pan, es importante tener preparado el aceite para su posterior fritura. Es importante utilizar un aceite nuevo, ya que así nos quitamos de que adquiera posibles sabores de una fritura anterior; y que éste sea de oliva suave, porque aunque podemos utilizar uno de girasol, el aceite de oliva siempre va a aportar un mejor resultado (tanto estético como de sabor). Cuando el aceite esté caliente las torrijas no tardarán más de dos minutos en hacerse. Eso sí, hay que realizarlas en tandas de dos o tres, dependiendo del tamaño de la sartén, porque si no la temperatura descenderá y no obtendremos el resultado deseado.



Trucos: Siempre hay que utilizar la leche fría. Tras infusionar la leche con la canela y lo que que hayamos elegido es bueno dejar que la leche se enfríe antes de remojar las torrijas. Si usamos leche caliente, el pan se quedará muy blando y se romperá al pasarlas por el huevo. Hay que dejar que las torrijas absorban el líquido durante unas horas. Si hay prisa, como mínimo hay que dejar en remojo 15 minutos por cada lado, totalizando al menos 30 minutos.

Selección DN+