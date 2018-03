Actualizada 23/03/2018 a las 08:44

El día antes de la presentación de su libro hizo cuarenta canelones y terminó unas alpargatas para el hijo que acaban de tener la presentadora Eva González y el torero Cayetano Rivera. “Eva me encanta y Carmina siempre me ha dado mucha pena por la mala suerte que ha tenido con los hombres así que yo a su nietico le he hecho unas alpargatas primorosas en azul marino”. Así transcurre toda la entrevista, entre chascarrillos, carcajadas y esa forma tan alegre y divertida que tiene Angelita

✖ Contenido exclusivo para suscriptores de DN + Para disfrutar sin límites de todo el contenido de Diario de Navarra debes estar suscrito. Suscríbete

Tengo una suscripción » Suscríbete a DN+ y disfrutarás de... Nueva publicación diaria interactiva para Tablet

Acceso a todos los contenidos exclusivos de www.diariodenavarra.es

Nueva App Móvil , alertas, boletines, podcast y contenidos exclusivos multiplataforma

Todas las ventajas del Club del Suscriptor

Selección DN+