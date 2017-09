Actualizada 19/09/2017 a las 09:59

Me he apuntado a un curso de fotografía. De comida, claro. Tengo la sensación de que no fotografío otra cosa. Me ha costado una pasta pero es lo que hay. Estoy desesperada. Harta de intentar que un puré de guisantes parezca apetitoso. Pero es que pongámonos en situación. Yo trabajaba felizmente en la sección de Cultura del periódico y un buen día me dicen: - “Vamos a sacar una sección de gastronomía, ¿te apetece?”

- “La verdad es que no tengo ni idea de cocinar...”<