05/09/2017 a las 06:00

Ahora mismo tenemos dos opciones. O nos quedamos todo el día en la cama lamentándonos de nuestra suerte de tener que volver al trabajo, llorando por los rincones mientras vemos fotos del verano y moqueamos, o nos levantamos y nos hacemos unos espaguetis. Esto es así. No hay tristeza que no cure un buen plato de pasta. Está comprobado por numeroso estudios de la Universidad de Arizona. Y por mí. Sobre todo por mí. Así que no podía retomar mi sección de recetas de los martes de otra maner