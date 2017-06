27/06/2017 a las 06:00

En casa de los Nahum son días de alegría. La planta tomatera que compró mi padre ha dado sus frutos, en el sentido más literal de la expresión, y está el hombre tan contento como cuando fue abuelo. Y no es para menos, no sólo nos ha sobrevivido una planta si no que encima ¡ha florecido! Fiesta nacional en el edificio. No somos muy de naturaleza nosotros, no. No se nos dan bien estas cosas del campo, para qué engañarnos. Nací rodeada de frases como: ¿El monte? ¿Ese sitio donde los an