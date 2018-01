Actualizada 11/01/2018 a las 20:55

Primer podcast de Yolanda Vélaz, Enfermera Especializada en Pediatría y Fundadora de Nadie como Mamá, en el que entrevista a María Medrano, Fisioterapeuta del suelo pélvico y Fundadora de Clínica Pelvia, sobre la recuperación del suelo pélvico tras el parto.

A continuación, reproducimos la transcripción íntegra del podcast

Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Nadie como mamá + como ya sabes vamos a tratar temas de vital importancia dentro de la maternidad y uno muy importante es el suelo pélvico.

Hoy cuento con la colaboración de Maria Medrano, Fisioterapeuta del suelo pélvico y Fundadora de Clínica pelvia en Calle Sandoval 3 en Pamplona.

María me ha ayudado en la recuperación del suelo pélvico tras los partos de mis hijas y aunque cada vez las mujeres somos más conscientes de la importancia de hacer una buena recuperación del suelo pélvico tras el parto, he querido aprovechar la oportunidad de poder tener a María para que resuelva esas pequeñas dudas que alguna mamá puede tener con respecto a éste tema.

Para comenzar voy a contarte qué es el suelo pélvico, algo que parece evidente pero que en muchas mujeres sigue siendo el gran desconocido.

El suelo pélvico es un conjunto de músculos y ligamentos que cierran la cavidad abdominal en su parte inferior. Su función es sostener los órganos pélvicos (vejiga y uretra, útero y vagina y recto) en la posición adecuada.

¿Por qué es tan importante su posición?

Porque si estos órganos no se encuentran en la posición correcta es cuando comienzan los problemas.

Es difícil imaginarse algo que no se puede ver ¿Verdad?

Bueno quizás la forma de imaginárselo es visualizando un puente colgante...si si como lo oyes un puente colgante que se encuentra suspendido por unos cables que van a ser los ligamentos de sostén.

Y los órganos que te he contado, la vejiga, uretra, útero, vagina y el recto se encuentran colgando del puente.

¿Qué crees que pasará si nuestro puente colgante se debilita?

María me gustaría que nos contaras ¿Qué nos podemos encontrar si nuestro suelo pélvico se encuentra debilitado?

Y ¿Qué signos de alarma nos van a llevar a pensar que nuestro puente ficticio no se encuentra en perfecto estado?

MARíA:

En primer lugar podríamos sufrir lo que llamamos un prolapso de los órganos pélvicos, es decir que empiezan a descender.

O bien la vejiga, o bien el útero o el recto dependiendo del caso o bien varios.

¿Qué síntomas de alarma nos daría si existe un prolapso?

Nos daría una especie de pesadez en el bajo vientre o a nivel bulbar, y algún problema o alguna dificultad tanto en la micción como en la defecación, o alguna molestia en las relaciones si es que existe un prolapso.

Otro de los problemas que podríamos sufrir seria una debilidad de los esfínteres de los músculos que cierran los orificios de la uretra y del canal anal, por lo cual podríamos sufrir la típica, la conocida incontinencia urinaria de esfuerzo, cuando corro, cuando salto, cuando río…

También podríamos sufrir problemas de continencia anal a nivel de los gases, que me cuesta retenerlos, o algún tipo de urgencia defecatoria o de incontinencia fecal.

También tendríamos alguna dificultad para tener relaciones sexuales placenteras, o podríamos sufrir lo que llamamos dispareunia, que son dolores en las relaciones sexuales.

Y también menos conocido, pero no menos frecuente, podríamos observar que la paciente sufre a veces dolores lumbares o de caderas a repetición y que ha hecho sus tratamientos oportunos a nivel médico y de fisioterapia y no responde y que recidiva y quizás es que la musculatura que sujeta toda la musculatura del suelo pélvico se ha debilitado tras su maternidad y nadie la ha recuperado, y es esa la principal causa de que su lumbago recidiva, recidiva y recidiva.

Por otro lado María:

¿Qué debe hacer una mujer que nota alguno de los signos de alarma que nos acabas de contar?

MARÍA:

Debería acudir con la mayor brevedad posible a realizar una correcta exploración para diagnosticar el estado de su suelo pélvico, y un correcto entrenamiento para recuperarlo cuanto antes.

Como todo, si es de forma precoz, las lesiones serán menores y el tratamiento será más rápido y con mayor probabilidad de éxito.









Además, hoy quiero contarte un detalle muy importante que indica cómo está afectando nuestro estilo de vida en nuestro suelo pélvico…

En una formación que hice este verano en Barcelona sobre hipopresivos para mejorar el estado de nuestro suelo pélvico hicimos un repaso a los anuncios de compresas de incontinencia urinaria…

Si si no me he vuelto loca, no voy a decir la marca pero te la puedes imaginar seguro.

Hace años el anuncio de las compresas de pérdida de orina lo hacía Concha Velasco, dando a entender que una mujer en la menopausia se podía encontrar con éste tipo de problema.

Para mi sorpresa porque no había caído en la cuenta los últimos anuncios de este tipo de compresas lo hacen mujeres mucho más jóvenes, de treinta y tantos con un perfil deportista informando de que si tu también tenías perdidas ocasionales de orina puedes utilizar estas compresas.

Esto me dio que pensar que algo no estábamos haciendo bien.

María está claro que el practicar deportes de “rebote” como el running o el crossfit no ayuda al estado de nuestro suelo pélvico ¿verdad?

Nos hemos empeñado en hacer muchísimo deporte, e intentar equipararnos a nivel deportivo a los hombres, pero a nivel anatómico quizás nuestro cuerpo no está preparado para hacer la misma intensidad que ellos ¿verdad?

MARÍA

Sí, es el gran problema de las chicas jóvenes, de hecho observamos a chicas jóvenes que no han pasado por la maternidad, que son muy deportistas y ya tienen problemas de incontinencia, ya tienen problemas de debilitamiento de la musculatura del suelo pélvico.

Hay que tener mucho cuidado con el tipo de deporte que realizamos y cómo lo realizamos.

Y si nos gusta mucho ese tipo de deportes, tendremos que tener un suelo pélvico muchísimo más fuerte que cualquier otra chica que no realice esos deportes.

Tendría que formar parte del entrenamiento y del calentamiento de esa chica antes de salir a correr, o de hacer cualquier tipo de deporte de impacto, debería entrenar la musculatura del suelo pélvico para que no le de problemas.

Con el podcast de hoy quiero hacerte reflexionar sobre la importancia de cuidar nuestro suelo pélvico ahora para evitar problemas más adelante.

A veces nos cuesta trabajo hacer algo para evitar males futuros que quizás en la actualidad no sentimos o empezamos a sentir.

Pero tener un suelo pélvico en buen estado es importante para evitar posibles complicaciones como ha dicho María, pero también toma un papel importante en nuestras relaciones sexuales.

Así que desde aquí te animo a que nos concienciemos para ser la primera generación de mujeres que no necesitan utilizar compresas para pérdidas ocasionales de orina en un futuro.

Eso significará que estamos haciendo bien los deberes con nuestro suelo pélvico.

Muchísimas gracias a Maria por aportar tu granito de arena para concienciar sobre la importancia de cuidar nuestro suelo pélvico.

MARIA

Gracias a ti Yolanda

Te espero la semana que viene en otro episodio más de Nadie como mama+ donde te seguiré contando cositas importantes para ayudarte en el apasionante mundo de la maternidad y crianza.

Hasta la semana que viene.

Selección DN+