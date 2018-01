'Educar entre dos', una mirada a la actualidad desde la perspectiva familiar

Actualizada 09/01/2018 a las 23:09

La familia, da igual el formato, es el eje de 'Educar entre dos', la nueva columna que se inicia hoy en el producto digital DN+ de Diario de Navarra. El dúo que conforman Pilar Guembe, licenciada en Ciencias de la Educación (Universidad de Navarra) y Carlos Goñi, doctor en Filosofía (Universidad de Lleida), se propone hablar de la familia, en clave educativa. “Es la gran protagonista de nuestras vidas -explican, para presentar su nueva colaboración- Todo hace referencia a ella, no hay nada que no le afecte de algún modo y, por lo general, muy profundamente”. “La política, la economía, la educación, la sanidad, el paro, la solidaridad, la guerra, la paz, la corrupción, la sexualidad, el ocio, el terrorismo, la religión… todo hace referencia a la familia, influye en ella para bien o para mal. Y, como consecuencia, en todos y cada uno de nosotros, que, como no puede ser de otra manera, pertenecemos a una familia”, señalan ambos.

¿De qué hablarán en sus columnas semanales?

Cada semana analizaremos una situación que tenga relación con la familia (educación de los hijos, relaciones de pareja, interacción escuela y familia, influencia de la sociedad y la moda, etc) provocada por la propia actualidad. Es decir, miraremos la actualidad desde la perspectiva de una familia. Y aquí entran todos los temas: el consumismo, ocio, sexualidad, política, nuevas tecnologías, violencia, terrorismo, adicciones, culto al cuerpo…

¿Quiénes dirían que no pueden dejar de leer estas colaboraciones?

Sobre todo madres y padres. Aunque todos están muy preocupados por la educación -la escuela, los medios de comunicación, los gobiernos-, la educación de los hijos es esencialmente cosa de ellos. Ayuda y mucho que la sociedad, la escuela, los medios colaboren, pero a la hora de la verdad son los últimos responsables. Da igual el modelo de familia: en todos los casos la implicación del padre y de la madre resulta decisiva. Nosotros pretendemos acompañarlos en esta inmensa y apasionante tarea.



Pilar Guembe es profesora de Secundaria y tutora del Practicum de Psicopedagogía de la Universitat de Lleida, su labor orientadora llega a alumnos de todas las edades, desde educación infantil hasta adolescentes y jóvenes, padres y profesores. Por su parte, Carlos Goñi da clases en secundaria y bachillerato en Lleida y es autor de una amplia bibliografía ('De qué va la filosofía', 'El Caballero Enamorado', 'Héroes como tú', 'El filósofo impertinente', etc). Juntos, Pilar y Carlos han escrito libros educativos como 'Es que soy adolescente… y nadie me comprende', 'Educar sin castigar: qué hacer cuando mi hijo se porta mal' y 'Porque te quiero: educar con amor y mucho más' (los tres en Desclée De Brouwer, Bilbao), 'No me ralles. Claves para hablar con hijos adolescentes' (Ed. Nabla) y 'No se lo digas a mis padres' (Ed. Ariel), entre otros.



¿Con qué desafío se encuentran ante este nuevo espacio en Diario de Navarra?

El hilo de la actualidad nos irá llevando a construir un pequeño compendio de educación familiar, donde poder encontrar ideas compartidas, orientaciones, reflexiones, comentarios que ayuden a padres y madres a construir familias felices.

La nueva columna de Pilar Guembe y Carlos Goñi se publicará todos los martes por la noche en El Diario DN + y los miércoles en la web de Diario de Navarra

