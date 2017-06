Actualizada 24/06/2017 a las 10:54

Los profesores deben enseñar las Matemáticas en clase trabajando con los alumnos en equipo, a través de objetos concretos y aprovechando las ideas que tengan los propios menores sobre la resolución de los problemas en lugar de explicarles solo los procedimientos matemáticos que tienen que memorizar.



Lo señala en una entrevista con Efe Yeap Ban Har, considerado el referente mundial del modelo Singapur de Matemáticas, un país que encabeza los resultados de pruebas educativas internacionales como PISA, y que defiende un aprendizaje activo de esta asignatura.



Doctor en educación matemática por la Universidad Tecnológica Nanyang (Singapur) y profesor en el Instituto Nacional de Educación de dicho centro universitario, Yeap Ban Har ha estado recientemente en España -con la editorial SM- para impartir un curso a docentes, asesores y editores de Primaria en la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid), y ha afirmado que los estudiantes pueden llegar a hablar de Matemáticas como lo hacen de un videojuego.

PREGUNTA: ¿Cómo se puede lograr que un niño no coja miedo a las Matemáticas desde Primaria?

RESPUESTA: Los niños deberían tener la oportunidad de explorar ideas cuando aprenden por primera vez una nueva idea, utilizando en clase objetos y materiales concretos, y trabajar en equipo con otros niños. Los profesores de Matemáticas deberían aprovecharse de las ideas de los niños en lugar de solo decirles lo que tienen que memorizar. Buscamos ese enfoque.

P: ¿Es posible que los niños hablen de las Matemáticas como pueden hablar de un videojuego?

R: Por supuesto. Acabo de pasar dos días en una escuela cerca de Liverpool (Reino Unido) y los profesores allí han aplicado el método tan bien que en la clase en la que estuve enseñando durante dos días estaban hablando de Matemáticas.

De hecho, un grupo de alumnos continuó hablando sobre un problema matemático cuando la clase terminó, y unas horas más tarde me enviaron una nota para contarme cómo resolvieron un problema añadido.

P: ¿En qué consiste el método Singapur en pocas palabras?

R: Realmente no existe tal cosa. El llamado método de Singapur es una buena enseñanza y un buen aprendizaje de las Matemáticas.

Nos centramos en resolver problemas y utilizar un enfoque de aprendizaje "CPA": concreto, pictórico y abstracto.

P: ¿Por qué decidió dedicarse a la docencia de las Matemáticas?

R: Es muy satisfactorio ver a tantos niños en todo el mundo que se benefician del método que aplicamos. Por supuesto que el trabajo es hecho por sus profesores. Mi trabajo es inspirar a los docentes a querer hacerlo.

P: ¿En Singapur es raro que un niño no apruebe las Matemáticas?, ¿por qué cree que en España es una asignatura considerada de siempre difícil?

R: Sí, es raro en comparación con otros países.

En España puede haber muchos factores, pero yo sólo puedo especular. Si los profesores se centran en el procedimiento, el logro será bajo. Si se fijan sólo en el cálculo, el logro será bajo. Si no trabajan como un equipo, el logro será bajo. Y si los maestros no creen que los estudiantes son capaces, el logro será bajo.

P: ¿Qué recomendaría a los docentes españoles de Matemáticas para que su asignatura sea una de las favoritas de los alumnos?

R: Hay que involucrar a los estudiantes durante las etapas iniciales del aprendizaje. Crear un ambiente de enseñanza seguro, donde se valoren las ideas más que las respuestas mecanizadas.