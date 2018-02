Educar entre dos: "¿Alcohol? Mi hijo, no"

Actualizada 20/02/2018 a las 21:24

"No te digo que no tome alguna copa, como todos. Pero ¿emborracharse? El mío, no". En este tema, y en otros más, como el consumo de drogas, casi todos los padres están convencidos de que sus hijos son la excepción. Saben que los adolescentes, en general y en abstracto, beben mucho, como demuestran las estadísticas y la vida misma; sin embargo, quieren pensar, y lo piensan, que sus hijos no lo hacen. Es el clásico: "Otros, sí; el mío, no", que casi siempre acaba resultando una mentira au

✖ Contenido exclusivo para suscriptores de DN + Para disfrutar sin límites de todo el contenido de Diario de Navarra debes estar suscrito. Suscríbete

Tengo una suscripción » Suscríbete a DN+ y disfrutarás de... Nueva publicación diaria interactiva para Tablet

Acceso a todos los contenidos exclusivos de www.diariodenavarra.es

Nueva App Móvil , alertas, boletines, podcast y contenidos exclusivos multiplataforma

Todas las ventajas del Club del Suscriptor

Etiquetas Drogas

Alcohol

Selección DN+