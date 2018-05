Una investigadora de la UPNA desarrolla una vacuna que protege de la salmonela

Maite Echeverz Sarasua (Pamplona, 1985), investigadora de Navarrabiomed (centro de investigación biomédica de la Universidad Pública de Navarra y el Gobierno de Navarra), ha desarrollado una vacuna viva atenuada que protege frente a la infección por Salmonella. En su tesis doctoral, leída en la institución académica, ha comprobado que la cepa vacunal creada estimula el sistema inmunitario de ratones frente a la bacteria y consigue que estén protegidos frente a la infección posterior por este patógeno. Actualmente, la vacuna se está probando en cerdos para continuar con la investigación. La vacuna oral atenuada ya ha sido patentada y el derecho de explotación ha recaído en la empresa navarra Recombina Biotech.

Para construir una cepa atenuada, es decir, una bacteria que sea capaz de vivir e infectar al huésped pero sin desarrollar síntomas de enfermedad, Maite Echeverz ha eliminado la capacidad para producir una molécula que las bacterias utilizan para transmitir señales (la denominada c-di-GMP). Para ello, ha suprimido todas las proteínas (doce en total) capaces de producir dicha molécula y se ha constatado que la bacteria resultante no es virulenta.

LA CLAVE, LA AUSENCIA DE UN POLISACÁRIDO

La segunda parte de la tesis doctoral, calificada con sobresaliente cum laude, se ha centrado en conocer las razones que han llevado a Salmonella a perder la capacidad para producir una biomolécula denominada PGA. El PGA es un polisacárido que es sintetizado por un gran número de especies bacterianas con el objetivo de formar una matriz extracelular que une y engloba a las bacterias en comunidades multicelulares, denominadas biofilms.

“Nos dimos cuenta de que una diferencia muy llamativa entre dos géneros bacterianos muy próximos a nivel filogenético, como son Escherichia coli y Salmonella es la presencia y la ausencia de los genes responsables de la síntesis de PGA y, por tanto, de la capacidad que tiene la bacteria de producir este polisacárido", explica la autora de la tesis, dirigida por los investigadores de Navarrabiomed Iñigo Lasa Uzcudun y Cristina Solano Goñi. "Teniendo en cuenta que Escherichia coli es generalmente una bacteria comensal, que convive con nosotros sin causarnos daño, mientras que Salmonella es una bacteria patógena, quisimos comprobar si la ausencia de PGA en Salmonella estaba relacionada con su capacidad para causar una infección”, añade Maite Echeverz. La primera conclusión a la que llegó la investigadora, a través de un estudio bioinformático, es que Salmonella perdió los genes responsables de la síntesis de PGA durante su evolución.

El siguiente paso fue analizar las razones de su pérdida. Para ello, construyó una cepa de Salmonella capaz de producir el polisacárido PGA y analizó las consecuencias de esta síntesis en el ciclo de vida de dicha bacteria. Así, pudo comprobar que la síntesis de PGA no es perjudicial para la vida de Salmonella en el ambiente. Sin embargo, la producción de esta biomolécula hace que la bacteria patógena se vuelva extremadamente sensible a la bilis. Salmonella es un patógeno intestinal, es decir, se aloja en el intestino, donde hay grandes concentraciones de bilis. "Si forzamos a Salmonella a producir PGA, sobrevive mucho peor a la presencia de bilis que la cepa salvaje, que no produce dicha biomolécula”, añade. Estos resultados demuestran que Salmonella perdió los genes necesarios para la síntesis de PGA durante su evolución con el fin de poder invadir al huésped y causar infección.

BREVE CURRÍCULUM

Maite Echeverz Sarasua finalizó en 2008 sus estudios de Ingeniería Técnica Agrícola en la Universidad Pública de Navarra, donde posteriormente cursó el Máster en Agrobiotecnología. En 2011, se incorporó al entonces denominado Departamento de Producción Agraria de dicha institución (actual Departamento de Ciencias de la Salud) para trabajar investigando los componentes y mecanismos de regulación implicados en la formación del biofilm de Salmonella y en la caracterización del polisacárido PGA en dicha bacteria.

Es coautora de varios artículos en revistas internacionales y ha participado en diversos congresos internacionales. Actualmente, es investigadora posdoctoral en el Grupo de Investigación en Patogénesis Microbiana de Navarrabiomed.

