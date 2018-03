Colémbolos, dominan el suelo, y ni les vemos

20/03/2018 a las 13:50

Son casi seguro los animales más abundantes de la Tierra. Se calcula que puede haber hasta 62.000 por cada metro cuadrado. Por utilizar la clásica comparación con un campo de fútbol, que tiene unos 7.350 metros cuadrados, allí viven más de 455 millones de colémbolos. Casi nada. Pero son diminutos, ya que como mucho llegan a 5 milímetros, y por eso son unos desconocidos para casi todo el mundo.



Una investigación en la que han participado científicos de la Universidad de Navarra (ver despiece) ha descubierto de una tacada quince especies desconocidas de este tipo de animales, que se parecen a los insectos, pero no son. En realidad son unos primos más antiguos de ellos, que todavía no han desarrollado las alas. Viven en general en el suelo, aunque no solo, alimentándose de las sustancias en descomposición que forman lo que se denomina el humus. Y son muchos, muchísimos, aunque no los veamos. Lo cuenta magistralmente David George Haskell en su libro En un metro de bosque: “Somos decenas de miles más veces más grandes que la mayor parte de los seres vivos, así que nuestros sentidos resultan demasiado torpes para detectar a los liliputienses que se mueven a nuestro alrededor”. Haskell, que narra en esa obra lo que ocurre a lo largo de un año en un metro cuadrado de un bosque de Tennessee (EE UU), señala que “al estar a caballo entre los insectos y los demás invertebrados, pocos biólogos reivindican a los colémbolos, y no tenemos un conocimiento satisfactorio de su vida. Sin embargo, son el terreno evolutivo del que surgieron los insectos que habitan el mundo de la superficie”.



TECHO DE POLIDEPORTIVO

Rafael Jordana y Enrique Baquero, de la Universidad de Navarra, son dos zoólogos que sí han estudiado a los colémbolos, y han participado en ese estudio que dio con quince especies nuevas. Baquero cuenta que a estos animalitos el hombre, como a tantas cosas en la naturaleza, incluso les ha copiado. “Su piel delgada está endurecida por unas estructuras que el hombre ha imitado (quizá no conscientemente) para construir, por ejemplo, las cubiertas de los polideportivos (barras unidas con bolas)”.



Existen cerca de 8.000 especies de colémbolos. Como destaca Haskell, son más bien pocas, si se tiene en cuenta que de insectos hay cerca de un millón o que sólo de moscas hay unas 100.000. A todas ellas les une que tienen una estructura llamada colóforo o tubo ventral con el que producen un líquido viscoso que en ocasiones les sirve para pegarse al sustrato y en otras para limpiarse el cuerpo. “Muchos, casi todos pero no todos, tienen un apéndice al final del cuerpo que les permite saltar, y que es lo que les da el nombre”, avanza Baquero. “Por lo demás parecen pequeños insectos: tienen cabeza, tórax y abdomen, seis patas, antenas...”.



¿Cómo han hecho para ser los animales más numerosos de la Tierra? Seguramente hay muchas razones . “Primero, son antiguos (surgieron en el periodo devónico, hace unos 400 millones de años) y han tenido tiempo de evolucionar y diversificarse. Son pequeños, y se reproducen con facilidad y en poco tiempo. Y sobre todo, su fuente de alimento principal, hongos y materia orgánica muerta está por todas partes”, explica el profesor de la Universidad de Navarra, que apunta en todo caso que algunas especies de colémbolos, “muy pocas en relación al total” se alimentan de plantas vivas.



Los colémbolos no tienen traqueas como los insectos, ni branquias como los peces ni mucho menos pulmones como nosotros. Respiran a través de la piel. Esa es otra de sus características, que les hace “sensibles a los contaminantes del medio, y dependientes de alta humedad. Esto último es clave para entender dónde están y cómo se comportan en relación con los climas o los fenómenos atmosféricos”.



Los colémbolos, así como son, respiradores por la piel, protoinsectos, numerosos y diminutos, son como todo los seres vivos, importantes en el equilibrio natural. Constituyen un eslabón importante en la cadena trófica (alimenticia) de muchos ecosistemas, “sobre todo en la ‘sección suelo’. Allí se alimentan de hongos, pueden dispersarlos y contribuyen a que la materia orgánica que llega a la superficie y al suelo (hojas, ramas) se convierta de nuevo en nutrientes para las plantas (hierbas, matorrales y árboles)”, explica Baquero. “Además, funcionan en la otra dirección, y son alimento de otros animales, los depredadores del suelo”.

Una señal del cambio climático

La identificación de quince nuevas especies de colémbolos surge de un estudio de las universidades de Alcalá, Navarra, Almería, Granada y Valencia cuyos resultados ha publicado la revista Plos One y que ha detallado la biodiversidad que se esconde en un biotopo prácticamente inexplorado del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, en Madrid y Segovia. En este paraje , los canchales o acumulaciones de rocas en laderas de montaña, los científicos instalaron 33 estaciones de muestreo subterráneo para recoger en ellas a los invertebrados que habitan en los huecos que quedan entre las rocas. En total, en dos años se recolectaron 157.000 ejemplares, de los cuales el 48% eran colémbolos y el resto pertenecían a otros grupos de artrópodos, como arácnidos, miriápodos (milpiés, ciempiés), crustáceos (cochinillas de humedad) e insectos (moscas, escarabajos, hormigas, grillos, etc.). “Entre los colémbolos identificamos 59 especies distintas. Al menos 15 son nuevas para la ciencia”, detallan Enrique Baquero y Rafael Jordana.



Como los colémbolos respiran a través de la piel, y son por ello muy sensibles a las condiciones ambientales, su estudio permite conocer, “con relativa rapidez, cómo afectan las alteraciones provocadas por el cambio climático, el aumento de las temperaturas o la reducción de las precipitaciones”, subraya Baquero, director del Máster en Biodiversidad, Paisajes y Gestión Sostenible del centro universitario.

