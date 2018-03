Actualizada 14/03/2018 a las 07:20

Mirando al profesor Stephen Hawking, con su pequeño cuerpo desplomado e inmóvil en una silla de ruedas como un títere sin cuerdas, era difícil de imaginar la vivaz y fenomenal mente que yacía dentro. Pero el eminente físico, diagnosticado a los 21 años con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), la forma más común de enfermedad de la neurona motora, nunca permitió que la enfermedad que devastó su cuerpo afectara su búsqueda constante de respuestas a las preguntas fundamentales de la existencia humana.

Dado que los médicos le dieron sólo dos años de vida en el momento de su diagnóstico, Hawking, quien murió el miércoles a la edad de 76 años, se convirtió en uno de los más longevos sobrevivientes del mundo de esta enfermedad de desgaste muscular. Con una severa y progresiva discapacidad, y hablando a través de un sintetizador de voz operado por computadora, Hawking llegó a "personificar la idea de un intelecto puro e incorpóreo ", escribió "The Times" una vez.

Nacido en el seno una familia intelectual el 8 de enero de 1942, Hawking siempre supo que él quería ser un científico. "Tengo un objetivo simple. Yo quiero saber de dónde viene el universo, cómo y por qué comenzó y cómo terminará", dijo. Él nunca había sido muy habilidoso con su físico de niño: "No era bueno en los juegos de pelota, y mi letra era la desesperación de mis maestros". En contraposición, sus compañeros lo apodaron "Einstein". En 1959 ganó una beca para la Universidad de Oxford y tres años más tarde cambió a su rival de Cambridge para realizar investigaciones sobre cosmología: Justo después de su traslado, Hawking fue diagnosticado. Aunque se sintió "un poco shockeado", nunca sintió lástima por sí mismo. Siempre recordaba a un niño que, en la cama del hospital frente a él, moría de leucemia, Hawking escribió en "Mi breve historia", su autobiografía de 2013.



A la inusual edad de 32 años, Hawking fue nombrado miembro de la Royal Society, la institución académica más prestigiosa de Reino Unido. En 1979, fue nombrado profesor Lucasian de Matemáticas en la Universidad de Cambridge: el mismo puesto que tuvo Isaac Newton. Se convirtió en uno de los mayores expertos del mundo en gravedad y agujeros negros, descritos como lugares donde la materia se comprime hasta el punto donde las leyes normales del espacio y el tiempo se rompen. En su estudio, vinculó a la gravedad con la teoría cuántica e hizo el sorprendente descubrimiento según el cual, bajo ciertas condiciones, los agujeros negros pueden emitir partículas subatómicas. Hasta ese momento, se había supuesto que absolutamente nada, incluso la luz, podría escapar de un agujero negro. Las partículas emitidas por un agujero negro que se evapora se conoce como Radiación Hawking. "Aunque mi descubrimiento explica por qué los agujeros negros tienen que emitir radiación térmica, fue una completa sorpresa en ese momento: Lo primero que pensé es que debía haber cometido un error", escribió Hawking. Hawking dijo eso cuando escribió 'Una breve historia del tiempo'en el finales de la década de 1980: el libro que se convirtió en una sensación y ha vendido más de 10 millones de ejemplares: creía que la humanidad "algún día sabría sobre Dios".

En su libro de 2010 'The Grand Design', Hawking afirmó que no había necesidad de que un creador explicara la existencia del universo. "Considero que el cerebro es una computadora que dejará de funcionar cuando fallan sus componentes. No hay cielo ni vida para las computadoras destruidas, esa es una historia de hadas para las personas que temen a la oscuridad", dijo en su publicación.

Como uno de los pocos científicos que logró fama mundial, Hawking hizo apariciones como él mismo en las series de televisión 'Star Trek' y 'The Big Bang Theory', así como también en la caricatura de 'Los Simpson' y 'Futurama'. Fue interpretado por Eddie Redmayne, en una actuación que le valió el Oscar, en la película de 2014 sobre su vida "A Theory of Everything", de James Marsh. También recibió innumerables honores, incluido un premio OBE (Orden del Imperio Británico) otorgado por la reina Isabel II en 1982, pero nunca ganó el codiciado Premio Nobel.



En 1965, y ya enfermo, Hawking se casó con su primera esposa, Jane Wilde, con quien tuvo tres hijos. En su autobiografía, Hawking, quien habitualmente evitaba hablar sobre su vida privada, reveló cómo Jane se deprimió debido al estrés de cuidarlo y el temor de que él muriera. Con su aprobación tácita, comenzó una aventura con un músico a fines de la década de 1980, mientras que Hawkings se enamoró de una de sus enfermeras, Elaine Mason. Después de 25 años de matrimonio, la pareja se separó, y Jane comentó que, a diferencia de la imagen sagrada que había de Hawking, la fama se le había subido a la cabeza y su papel se había convertido únicamente en decirle "que él no era Dios".

Hawking se casó con Elaine en 1995. Esa relación también terminó en divorcio después de 12 años, aunque sólo después de una investigación policial sobre las acusaciones de que Elaine había abusado físicamente de su esposo.

Además de superar los límites del conocimiento científico, Hawking realizaba una campaña incansable para los discapacitados. Eso, dijo, fue uno de sus motivos detrás de su ambición de toda la vida de experimentar la ingravidez en un vuelo espacial. "Espacio, aquí vengo!", Exclamó después de un vuelo en una montaña rusa en G-Force One, un Boeing 727 especialmente adaptado para simular la gravedad cero, en abril de 2007. Sin embargo, el objetivo final de "ir al espacio" en un vuelo suborbital con Virgin Galactic no llegó a concretarse. Su salud comenzó a empeorar constantemente. Demasiado enfermo para asistir a las celebraciones de su septuagésimo cumpleaños en la Universidad de Cambridge, logró hacer llorar a los distinguidos invitados cuando se leyó una versión grabada de su conferencia. "Sé curioso. Y por muy difícil que parezca la vida, siempre hay algo puedes hacer", dijo. "Importa que no te rindas"

Etiquetas Ciencia

Selección DN+