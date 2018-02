Actualizada 19/02/2018 a las 14:54

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) alerta del riesgo del consumo regular de marihuana, tanto a dosis altas como moderadas, ya que puede favorecer la aparición de enfermedades respiratorias o el desarrollo de cáncer de pulmón.



En un artículo publicado en su revista 'Archivos de Bronconeumología', esta sociedad científica ha llevado a cabo una revisión de la literatura médica disponible para recopilar los principales efectos perjudiciales para la salud respiratoria del consumo de esta sustancia.



"El daño que puede ocasionar el consumo de marihuana sobre el aparato respiratorio merece un profundo análisis, no solo por las implicaciones sanitarias derivadas de la elevada prevalencia de consumo ilegal, sino porque se propone actualmente su uso medicinal y recreativo en varios países", según el presidente electo de SEPAR, Carlos Jiménez Ruiz, uno de los firmantes de este artículo especial.



Por un lado, se han descrito casos de otras patologías respiratorias como la enfermedad bullosa, el enfisema, el neumotórax o el neumomediastino relacionados con el consumo de marihuana en pacientes jóvenes.



Asimismo, la inhalación de marihuana también se ha asociado a un aumento de síntomas respiratorios como tos, disnea y esputo, así como a un empeoramiento del asma en los fumadores habituales de marihuana, con o sin el uso de tabaco concomitante, en comparación con no fumadores.



También se ha relacionado con ronquera y faringitis y se ha visto que los usuarios de marihuana acuden con mayor frecuencia a los servicios de urgencias, al presentar alguno de estos síntomas respiratorios, especialmente en el caso de pacientes asmáticos.



En cambio, los estudios que se han efectuado sobre la repercusión de la marihuana sobre la función pulmonar y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica no aportan evidencias contundentes.



En el estudio los autores recuerdan que la marihuana es la droga ilícita más consumida en el mundo, con entre 120 y 150 millones de usuarios equivalentes a entre un 2,6 y 5 por ciento de la población adulta.



NO SE FUMA IGUAL QUE EL TABACO



Y aunque los componentes del humo por la combustión de esta sustancia son similares a los producidos por la combustión del tabaco, difieren en la sustancia psicoactiva y en la práctica de fumar.



A diferencia del tabaco, se fuma mediante bocanadas más largas y de mayor volumen de inhalación, conteniendo la inspiración por varios segundos. Por lo tanto, los fumadores de marihuana retienen cantidades de alquitrán y monóxido de carbono (CO) entre 3 y 5 veces mayores respectivamente que al fumar tabaco.



Y puesto que la marihuana generalmente se fuma sin filtro, la concentración de partículas en las vías aéreas es cuatro veces mayor que al fumar tabaco y la forma de fumar genera temperaturas más altas modificando procesos bioquímicos y la producción de numerosas sustancias.



Además, cuando se mezclan cánnabis y tabaco aumenta la oferta de THC (molécula lipofílica con una rápida absorción en el pulmón, rápida llegada a la sangre y responsable de los efectos psicotrópicos de la marihuana), con mayores efectos psicoactivos si se compara a fumar solo cánnabis, señalan los autores del estudio.

