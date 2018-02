Un pedazo de Marte regresará pronto a casa

Actualizada 14/02/2018 a las 18:00

Un trozo de un meteorito de origen marciano llamado Sayh al Uhaymir 008 (SaU008) viajará a bordo de la misión rover Mars 2020 de la NASA, como objetivo para un láser de alta precisión.

El objetivo de Mars 2020 es ambicioso: recolectar muestras de la superficie del Planeta Rojo para que una futura misión pueda regresar a la Tierra. Una de las muchas herramientas del rover será un láser diseñado para iluminar características rocosas tan finas como un cabello humano.

Ese nivel de precisión requiere un objetivo de calibración para ayudar a ajustar la configuración del láser. Los róveres anteriores de la NASA también incluyen objetivos de calibración. Dependiendo del instrumento, el material de destino puede incluir cosas como roca, metal o vidrio, y a menudo puede parecerse a la paleta de un pintor.

Pero trabajar en este instrumento en particular provocó una idea entre los científicos del JPL: ¿por qué no utilizar una pieza real de Marte? La Tierra tiene un suministro limitado de meteoritos marcianos, que los científicos determinaron que fueron despegados de la superficie de Marte hace millones de años.

Estos meteoritos no son tan únicos como las muestras geológicamente diversas que 2020 recogerá. Pero siguen siendo científicamente interesantes y perfectos para la práctica de tiro.

"Estamos estudiando cosas en una escala tan fina que ligeras desalineaciones, causadas por cambios en la temperatura o incluso por el rover que se deposita en la arena, pueden requerir que corrijamos nuestro objetivo", dijo Luther Beegle, de JPL. Beegle es el investigador principal de un instrumento láser llamado SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals). "Al estudiar cómo ve el instrumento un objetivo fijo, podemos entender cómo verá una parte de la superficie marciana", añade.

SHERLOC será el primer instrumento en Marte en utilizar las espectroscopías Raman y de fluorescencia, técnicas científicas familiares para los expertos forenses. Cada vez que una luz ultravioleta brilla sobre ciertos productos químicos a base de carbono, emiten el mismo brillo característico que se ve bajo una luz negra.

Los científicos pueden usar este brillo para detectar sustancias químicas que se forman en presencia de la vida. SHERLOC fotografiará las rocas que estudia, luego mapeará los químicos que detecta a través de esas imágenes. Eso agrega un contexto espacial a las capas de datos que recopilará Mars 2020.

"Este tipo de ciencia requiere textura y químicos orgánicos, dos cosas que proporcionará nuestro meteorito objetivo", dijo Rohit Bhartia de JPL, el investigador principal adjunto de SHERLOC.

Los meteoritos marcianos son preciosos por su rareza. Solo unos 200 han sido confirmados por The Meteoritical Society, que tiene una base de datos que enumera estos meteoritos examinados.

