La misteriosa luz en el cielo que extraña a la población de Los Ángeles

Una curiosa y extraña luz en el cielo de Los Angeles ha causado sensación y controversia entre la población. Alguno se preguntaba, ¿De qué acabo ser testigo?

La estela que dejó el lanzamiento del cohete Falcon 9 de SpaceX hizo que la gente se parase, fotografiase el momento e incluso grabase vídeos desde su coche.

Además, el Departamento de Bomberos de Los Angeles llego tener que poner un aviso alertando de que "la misteriosa luz en el cielo" se debió a causa del despegue.

How cool. My friend Nick captured the #SpaceX #Falcon9 rocket flying into space tonight!!! pic.twitter.com/CGcwzATd1P

La tarea de este cohete, que despegó la Base Aérea Vandenberg en California, fue colocar 10 satélites nuevos en la órbita terrestre baja.

I think this is my favorite shot of the @SpaceX launch. What a year. Saw the eclipse & now this, fantastic! #SpaceX pic.twitter.com/FQOFFrP57k