La NASA probará el envío de datos en el espacio a través de la tecnología láser

Actualizada 17/02/2017 a las 19:25

Dos próximas misiones de la NASA ayudarán a los ingenieros a comprender los desafíos técnicos que intervienen en la realización de las comunicaciones por láser en el espacio.



Durante casi 60 años, la forma estándar para "hablar" con las naves espaciales han sido las ondas de radio, que son ideales para largas distancias. Pero las comunicaciones ópticas, en las que los datos son transmitidos a través de la luz láser, podrían aumentar la velocidad de 10 a 100 veces.



Las altas tasas de datos permitirán a los investigadores reunir la ciencia más rápido, estudiar eventos súbitos como las tormentas de polvo o aterrizajes de naves espaciales, e incluso enviar vídeos desde la superficie de otros planetas. La precisión punta de comunicaciones por láser también se adapta bien a los objetivos de la misión de la NASA, que está buscando enviar naves espaciales más lejos en el sistema solar.



"La tecnología láser es ideal para impulsar las comunicaciones de enlace descendente desde el espacio profundo", dijo Abi Biswas, supervisor del grupo de Sistemas de Comunicaciones Ópticas en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, en Pasadena, California. "Se permitirá eventualmente para aplicaciones como dando a cada astronauta su propio canal de video, o el envío de imágenes de mayor resolución ricas en datos más rápido." Eso no quiere decir que la tecnología sea perfecta para cada escenario. Los láseres están sujetos a una mayor interferencia de las nubes y otras condiciones atmosféricas que las ondas de radio.



Los láseres también requieren infraestructura de tierra que todavía no existe. La Red del Espacio Profundo de la NASA, un sistema de redes de antenas ubicadas en todo el mundo, se basa totalmente en la tecnología de radio. Las estaciones terrestres tendrían que ser adaptadas para que pudiesen recibir los láseres en lugares donde los cielos son de forma fiable claros.



La tecnología de radio no va a desaparecer. Funciona bajo la lluvia o con sol, y seguirá siendo eficaz para enviar datos como proporcionar comandos a las naves espaciales.



MISIONES CON COMUNICACIONES LÁSER



La misión LCRD, dirigida por el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland, será lanzada en 2019. LCRD demostrará la transmisión de datos utilizando la tecnología láser y la radiofrecuencia.



Serán señales de láser de haz a casi 40.000 kilómetros desde una estación de tierra en California hacia un satélite en órbita geoestacionaria, que transmitirá esa señal a otra estación terrestre. JPL está desarrollando una de las estaciones de tierra en Table Mountain en el sur de California. Probar las comunicaciones por láser en una órbita geoestacionaria, como LCRD va a hacer, tiene aplicaciones prácticas para la transferencia de datos en la Tierra.



DSOC, dirigida por el Jet Propulsion Laboratory, tiene previsto su lanzamiento en el 2023 como parte de una próxima misión Discovery de la NASA. Esa misión, Psyche, volará a un asteroide metálico, probando las comunicaciones láser desde una distancia mucho mayor que LCRD.



La misión Psyche ha sido planeada para llevar el dispositivo láser DSOC a bordo de la nave espacial. En efecto, la misión DSOC tratará de golpear una diana utilizando un láser desde el espacio profundo - y debido a la rotación del planeta, llegará a un blanco en movimiento, también.