Actualizada 01/02/2017 a las 10:31

Las últimas imágenes de la nave Cassini de la NASA están revelando a muy corta distancia los deslumbrantes anillos de escombros helados del planeta Saturno.



Estas vistas son algunas de las imágenes más cercanas de las partes externas de los anillos principales, y dan a los científicos una oportunidad muy esperada para observar características con nombres como "paja" y "hélices".



Aunque Cassini vio estas características antes, las órbitas especiales actuales de la nave espacial están proporcionando ahora oportunidades de verlas en mayor detalle. Las nuevas imágenes resuelven detalles tan pequeños como de 550 metros, que está en la escala de los edificios más altos de la Tierra.



Cassini está ahora a mitad de su penúltima fase de misión: 20 órbitas que pasan por el borde exterior del sistema de anillos principales. Comenzaron en noviembre pasado y continuarán hasta finales de abril, cuando Cassini comience su 'gran final'. Durante las 22 órbitas finales, Cassini repetidamente se sumerge a través de la brecha entre los anillos y Saturno. El primer 'picado' final está programado para el 26 de abril.



Por ahora, la nave espacial veterana está moviéndose más allá de los bordes exteriores de los anillos cada semana, reuniendo algunas de sus mejores imágenes de los anillos y las lunas. Cassini ya ha envíado los puntos de vista más cercanos de las pequeñas lunas Daphnis y Pandora.



Algunas de las estructuras vistas en imágenes recientes de Cassini no han sido visibles a este nivel de detalle desde que la nave espacial llegó a Saturno a mediados de 2004. En ese momento, nunca se habían visto detalles tan finos como la 'paja' y las 'hélices' -que son causadas por partículas de anillo aglutinantes y pequeñas lunetas incrustadas, respectivamente. Aunque las hélices estaban presentes en las imágenes de la llegada de Cassini, fueron descubiertas en un análisis posterior, el año siguiente.



Cassini llegó un poco más cerca de los anillos durante su llegada a Saturno, pero la calidad de esas imágenes de llegada no era tan alta como en las nuevas vistas. Aquellas preciosas y pocas observaciones sólo miraban hacia el lado retroiluminado de los anillos, y el equipo escogió cortos tiempos de exposición para minimizar el manchado debido al rápido movimiento de la Cassini cuando se abovedó sobre el plano anular. Esto dio lugar a imágenes que eran científicamente impresionantes, pero algo oscuras y ruidosas.



En cambio, las vistas cercanas que Cassini ha comenzado a capturar en sus últimas órbitas están tomando tanto el lado iluminado como el no iluminado de los anillos. En lugar de sólo un breve pase de unas horas, Cassini está haciendo varias docenas de pases durante estos últimos meses.



"Estas vistas cercanas representan la apertura de una ventana totalmente nueva en los anillos de Saturno, y en los próximos meses esperamos datos aún más emocionantes mientras entrenamos nuestras cámaras en otras partes de los anillos más cerca del planeta", dijo Matthew Tiscareno, científico de Cassini que estudia los anillos de Saturno en el Instituto SETI, Mountain View, California.