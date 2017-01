El año 2017 dejará cuatro eclipses, una superluna y varias lluvias de meteoros

Actualizada 02/01/2017 a las 15:45

El año astronómico estará marcado en 2017 por varias lluvias de estrellas, una superluna en el mes de diciembre o cuatro eclipses solares -dos de sol y dos de luna- en febrero y agosto. Además, posiblemente se podrán observar las Boötidas de junio, una lluvia que mantiene la incógnita del número de meteoros que se producirán a la hora.



En concreto, el año arrancará con las Cuadrántidas, una lluvia de meteoros que en la noche del 3 al 4 de enero tendrá el máximo de intensidad. En este sentido, el astrónomo Antonio Pérez Verde, autor del blog astrometrico.es, ha señalado que será una las lluvias mas activas del año, junto con la Geminidas y Perseidas. Además, ha recordado que "la luna se ocultará a las 11:30 horas de la noche, por lo que se va a ver bien y se esperan hasta 200 meteoros por hora".



Asimismo, Pérez Verde ha indicado que para apreciar este fenómeno es recomendable "cualquier lugar alejado de luz, tanto urbana o natural" y, aunque se espera que se pueda observar desde cualquier parte de España, el astrónomo ha destacado que lugares como la Sierra de Zamora, la serranía de Cuenca o la de astilla - la Mancha son zonas muy oscuras en donde se podrá apreciar con mucha claridad.



El año continuará con un eclipse penumbral de Luna en la noche del 10 al 11 de febrero que, según ha explicado Pérez Verde, "a simple vista no se apreciará pero si a nivel fotográfico". Este fenómeno comenzará a las 00:34 y finalizará a las 03:53 horas. En este mismo mes también se producirá un eclipse anular en día 26, aunque en España no se podrá observar y solo será visible en la mitad sur de Sudamérica y en la zona suroeste de África, según ha explicado el astrónomo.



ABRIL CON LAS LÍRIDAS



Por su parte, el 22 de abril llegarán las Líridas, una lluvia de meteoros cuyo máximo se espera que se produzca en las noches del 21 al 22 y del 22 al 23 con una tasa de actividad de 18 meteoros/hora, aunque podrá variar y situarse en valores de 90. Además, en esta ocasión la Luna sí permitirá la visión de esta lluvia. Asimismo, en la noche del 23 al 24 se darán las Pi-Puppidas con 40 meteoros/hora y que será visible cuanto más cerca se esté del hemisferio sur.



Mientras, la noche del 5 al 6 de mayo se podrán observar la lluvia de las Pi-Acuáridas, que dejará una actividad de entre 40 y 85 meteoros/hora, aunque la posición de la Luna no será favorable para su observación.



En junio, los días del 6 al 9, se observarán las Ariétidas Diurnas, que dejará unos 30 meteoros/hora, aunque será difícil su visión. Sin embargo, la madrugada del 26 al 27 de junio llegarán las Boötidas con un número indeterminado de meteoros a la hora. Así, Pérez Verde ha explicado a esta agencia que se trata de una "lluvia con sorpresa ya que según el IMO, se podrán observar entre 0 y 100 meteoros/hora y la Luna permitirá ver este fenómeno".



AGOSTO: DOS ECLIPSES Y LAS PERSEIDAS



El 7 de agosto se producirá el segundo eclipse lunar del año que será parcial desde la mitad Este de la península y penumbral desde la mitad Oeste. Mientras que la noche del 12 al 13 se dará la lluvia de estrellas de las Perseidas, que se estima tenga una actividad teórica máxima de 150 meteoros hora, aunque la Luna, al 72% de iluminación, estará presente durante toda la segunda mitad de la noche, por lo que las condiciones no serán óptimas, según ha adelantado el astrónomo.



Por su parte, el día 21 del mismo mes se producirá el segundo eclipse de Sol del año, que en España se podrá observar a última hora de la tarde y que se verá en su totalidad en el centro de Estados Unidos en una línea que atravesará el país de Oeste a Este.



En octubre, del 20 al 21 se producirá una lluvia sin gran intensidad, las Oriónidas, que dejarán unos 20 meteoros/hora, aunque la Luna estará en fase de nueva por lo que no será impedimento para apreciar el fenómeno.



Igualmente, en la noche del 17 al 18 noviembre llegarán las Leónidas, con 10 meteoros/hora pero con una Luna nueva que facilitará la visión de algún meteoro fugaz. La noche del 20 al 21 llegarán las Alfa-Monocerótidas, una lluvia de 5 meteoros/hora, aunque podría dejar un estallido superior a los 400 meteoros/hora.



Por último, el mes de diciembre dejará la única superluna de año en la noche del 3 al 4, situándose a una distancia de poco más de 350.000 kilómetros a las 01:36 de la madrugada. Además, durante la noche del 13 al 14 de diciembre, se producirán las Gemínidas con 120 meteoros/hora, donde podremos disfrutar de ellas sin la presencia de la Luna hasta pasadas las 03:30 de la madrugada, según ha indicado Pérez Verde.