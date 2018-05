Invertir en vivienda es una de las decisiones más cruciales, y por eso antes, durante y después del proceso de compra debemos hacernos todas las preguntas que se nos ocurran para estar seguros de que hemos tomado la mejor decisión. En las próximas líneas, trataremos de dar respuesta a algunas de las dudas más comunes: ¿comprar es la mejor opción?; ¿qué zonas son las más interesantes?; ¿interés fijo o variable?; ¿cuál es la situación del euríbor?; ¿qué cambios traerá la nueva Ley Hipotecaria?

CONSEJOS PARA PEDIR UNA HIPOTECA EN 2018

Entre los muchos consejos bienintencionados que se ofrecen en este punto, destacan varios: comparar con un simulador de hipotecas antes de firmar para elegir finalmente la que más se ajuste a tu situación, asegurarse de cumplir los requisitos exigidos (por el banco, el seguro, la inmobiliaria, el particular, etc.), preparar la documentación necesaria, calcular la cantidad exacta que necesitas para hacer frente al pago de la vivienda, leer la letra pequeña, negociar con el banco los términos de la hipoteca que no te parezcan adecuados, considerar la variación del euríbor, mantener en tu cuenta corriente al menos un 10% del valor del inmueble por si surgen imprevistos económicos a lo largo del tiempo…

LOS CAMBIOS DE LA NUEVA LEY HIPOTECARIA

Aprobada por el Gobierno en 2017, esta ley entrará en vigor en los próximos meses. Lo hará con un objetivo: evitar que se vuelvan a repetir los abusos que se cometieron hace no tanto tiempo con los consumidores. Así, esta normativa supone un marco mucho más garantista para el solicitante de un préstamo hipotecario.

Entre otros puntos, la nueva Ley Hipotecaria significará que será más difícil activar un proceso de desahucio, se podrá cambiar de interés variable a fijo sin pagar comisiones, la cancelación anticipada no tendrá recargos, podremos llevarnos la hipoteca a otro banco sin penalizaciones, habrá un contrato básico estándar, los empleados que nos quieran colocar hipotecas deberán pasar un examen en el que demuestren el total conocimiento del producto que venden, los bancos no podrán condicionar la aceptación del solicitante a la contratación de productos vinculados, la penalización por retrasos en el pago tendrá límites y podremos cambiar sin penalizaciones la divisa de referencia.

PRÉSTAMOS Y EURÍBOR

¿Préstamo de tipo fijo o variable? En el momento de firmar la hipoteca con el banco, esta duda es una de las más acuciantes. La elección depende de las circunstancias de cada momento. Como explican desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), por un lado, en los préstamos fijos el interés es constante durante toda la vida del préstamo, a estos préstamos no les afectan las subidas de tipos de interés (aunque tampoco se pueden beneficiar de las bajadas) y la Tasa Anual Equivalente (TAE) refleja el coste del préstamo a lo largo de toda su duración. Por otro lado, en los préstamos variables, el interés aplicable varía en función de la evolución de los tipos de interés (puede bajar o subir) y se calcula una TAE teórica, de manera que se utilizan los últimos datos conocidos de los índices de referencia (suponiendo que estos permanecerán constantes).

Yendo de la teoría a la práctica, y de acuerdo con los datos aportados por expertos en la materia, la caída de los tipos de interés a mínimos ha causado que el euríbor esté en negativo y que los bancos hayan rescatado las hipotecas a tipo fijo. Así las cosas, en un momento en el que los tipos y el euríbor han tocado fondo, la opción de endeudarse a tipo fijo termina por resultar la más atractiva. Además, los bancos coinciden en que la hipoteca a tipo fijo aporta estabilidad al pago de la cuota. Sin embargo, aunque los expertos prevén un futuro de tipos bajos que no volverían a los niveles previos a la crisis y el tipo fijo da la certeza de una cuota sin cambios, también supone pagar más intereses y amortizar capital a menor ritmo.

LA SITUACIÓN DEL MERCADO INMOBILIARIO EN NAVARRA

Según datos ofrecidos por una treintena de constructoras e inmobiliarias navarras, todos los indicadores apuntan a que es un buen momento para invertir en vivienda. Por un lado, los precios son estables con leves incrementos (la tendencia alcista ronda el 4,8% interanual) y hay poca vivienda de obra nueva terminada en stock. Además, aspectos tan importantes como la sostenibilidad de las nuevas promociones, las dotaciones de servicios y zonas comunes, la posibilidad de personalización de las viviendas y el diseño e innovación en la fase de conceptualización de los proyectos contribuyen claramente a favor de la decisión de compra.

En el caso de Pamplona, puede decirse que se encuentra en una fase de notable crecimiento, dado que los precios continúan un 50% por debajo de máximos y se trata de una zona con mayor poder adquisitivo y menor tasa de paro con respecto al resto del país. Asimismo, el volumen de transacciones inmobiliarias de la capital navarra ha crecido un 22% respecto al año pasado, lo que muestra una elevada rotación que alcanza valores de hasta el 80%. En este punto, cabe destacar el fuerte crecimiento de la vivienda mostrado en barrios periféricos como Mendebaldea, Iturrama o Ensanche.

