Los semáforos en China disparan agua a los peatones que cruzan mal

Detectores que disparan agua a quien se atreve a cruzar las calles a destiempo o pantallas gigantes que avergüenzan a los peatones infractores son algunas de las medidas que se están implementando en China para concienciar a los viandantes sobre la necesidad de respetar las leyes viales.



En un país donde gran parte de los muertos por accidentes de tráfico son peatones, son numerosas las iniciativas llevadas a cabo por los Gobiernos locales para sancionar a los infractores y, ya de paso, ganar titulares que ayuden a concienciar a la población.



La última genialidad la publicaba esta semana The Beijing News y ha sido puesta en práctica por las autoridades de Daye (provincia de Hubei, centro del país): unos pivotes equipados con sensores que rocían a los peatones con agua si intentan cruzar la calle cuando el semáforo está rojo.

Además de ser mojados con un agua que, para tranquilidad de los ciudadanos, no está fría y está limpia, por una megafonía suena un mensaje diciendo "por favor no crucen la calle, cruzar es peligroso".

El Gobierno de la ciudad ha gastado 1,3 millones de yuanes (unos 207.000 dólares) en el desarrollo del sistema y planea instalar los bolardos en las principales intersecciones de la ciudad.

Este sistema también está equipado con tecnología de reconocimiento facial para que los delincuentes puedan ser identificados y públicamente nombrados y humillados, ya que las imágenes tomadas se mostrarán en pantallas gigantes en zonas públicas.

En un país en donde en cada esquina o farola de la calle hay instaladas cámaras de seguridad, el reconocimiento facial es una tecnología cada vez más utilizada para buscar a delincuentes o detectar a infractores de normas viales.

Aunque generalmente las imágenes se obtienen de las cámaras fijas, ha llegado a ponerse en práctica un programa en las estaciones de tren de Zhengzhou (Henan, centro) por el que la policía lleva gafas de sol de reconocimiento facial para atrapar sospechosos de infracciones y también delincuentes cuando intentan viajar.

En unos pocos segundos, la cara del viajero es escaneada y contrastada con una base de datos que contiene la imagen de los 1.300 millones de ciudadanos que tiene el país para ver si debe algo a las autoridades.

También se usan cámaras para descubrir a infractores en la ciudad de Shenzhen, en el sur del país, donde los peatones no solo son identificados y avergonzados con la exhibición pública de su falta, sino que instantáneamente reciben un mensaje de texto que les avisa y les notifica la multa que tienen que pagar.

Shenzhen, una metrópoli de 12 millones de personas, comenzó con el programa de pantallas en abril de 2017 y hasta febrero de este año se registraron unas 13.930 infracciones.

Según denuncia la Organización Mundial de la Salud (OMS), China es el país del mundo donde más muertes en accidentes de tráfico suceden: uno de cada cinco fallecimientos tiene lugar en el gigante asiático, según datos proporcionados en 2016.

Además, de los fallecidos en China el 60 por ciento son peatones, ciclistas o motoristas, por lo que las autoridades todavía tienen una ardua labor por realizar en el tema de la seguridad vial.

Hace unas semanas aparecía en el diario The Beijing News otra peculiar iniciativa por la que un ciudadano que haya cometido una infracción de tráfico puede librarse de pagar una multa si publica un mensaje de arrepentimiento en las redes sociales y éste consigue más de 20 "me gusta".

El plan se puso en práctica en la ciudad de Dazhou, en la provincia suroccidental de Sichuan, aunque sólo se aplica a pequeñas infracciones cometidas por peatones, ciclistas o motociclistas.

La concienciación es uno de los principales retos de un país donde los conductores rara vez respetan un paso de peatones sin semáforo y frecuentemente no respetan siquiera la luz roja.

