Actualizada 22/12/2017 a las 10:43

Una nueva investigación predice que los inmigrantes que soliciten asilo en la Unión Europea casi triplicarán el promedio de los últimos 15 años para el año 2100 si las emisiones de carbono continúan en su camino actual. El estudio sugiere que reducir las emisiones podría detener parcialmente esta previsión, pero incluso en un escenario optimista, Europa podría ver que las solicitudes de asilo aumentan por lo menos en una cuarta parte, según los resultados del estudio que se publican este jueves en la revista 'Science'.



"Europa ya tiene conflictos sobre cuántos refugiados admitir --señala el autor principal del estudio, Wolfram Schlenker, economista de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia (SIPA, por sus siglas en inglés), en Estados Unidos, y profesor del Instituto de la Tierra de la Universidad--. Aunque los países más pobres en las regiones más cálidas son los más vulnerables al cambio climático, nuestros hallazgos resaltan la medida en que los países están interrelacionados, y Europa verá un número creciente de personas desesperadas huyendo de sus países de origen".



Schlenker y el coautor del estudio Anouch Missirian, candidato en SIPA, compararon las solicitudes de asilo a la UE presentadas de 103 países entre 2000 y 2014, con variaciones de temperatura en los países de origen de los solicitantes. Descubrieron que cuantas más temperaturas en la región agrícola de cada país se desviaban de 20 grados Centígrados durante su temporada de crecimiento, era más probable que la gente buscara refugio en el exterior.



Los cultivos crecen mejor a una temperatura promedio de 20°C, por lo que no es sorprendente que las temperaturas más altas que las normales incrementen las solicitudes de asilo en lugares más cálidos, como Irak y Pakistán, y los reducen en lugares más fríos como Serbia y Perú.

UN AUMENTO DEL 28% DE SOLICITUDES CON UNA PROYECCIÓN OPTIMISTA

Combinando los datos de solicitud de asilo con proyecciones de calentamiento futuro, los investigadores encontraron que un aumento de las temperaturas globales promedio de 1,8°C --un escenario optimista en el cual las emisiones de carbono se estabilizan globalmente en las próximas décadas y luego disminuyen-- aumentaría las solicitudes en un 28 por ciento para el año 2100, lo que se traduce en 98.000 solicitudes adicionales de asilo a la UE cada año.



Si las emisiones de carbono continúan en su trayectoria actual, con las temperaturas globales subiendo entre 2,6°C y 4,8°C para el año 2100, las aplicaciones podrían aumentar en un 188 por ciento, lo que lleva a un adicional de 660.000 solicitudes presentadas cada año.



Bajo el histórico acuerdo climático alcanzado en París en 2015, la mayoría de las naciones del mundo acordaron reducir las emisiones de carbono para limitar el calentamiento en 2100 a 2°C por encima de los niveles preindustriales. La reciente decisión del presidente Donald Trump de retirar a Estados Unidos, el segundo mayor emisor de carbono del mundo, del acuerdo ahora pone en peligro ese objetivo.



En un nuevo revés para la reducción de las emisiones de carbono de Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos propuso reducir el "coste social" del carbono del Gobierno de Estados Unidos o el costo estimado del aumento del nivel del mar, menores rendimientos de cultivos y otros daños económicos relacionados con el cambio climático, desde 42 dólares por tonelada en 2020 a un mínimo de 1 dólar por tonelada.



La EPA llegó en parte a la cifra más baja al excluir el costo de las emisiones de Estados Unidos en otros países, ya que como muestra el estudio, los efectos en los países en desarrollo tienen efectos indirectos claros en los países desarrollados. "Al final, la imposibilidad de planificar adecuadamente el cambio climático teniendo en cuenta el costo total de las emisiones de dióxido de carbono resultará mucho más costoso", afirma Missirian, investigadora de desarrollo sostenible de cuarto curso.

La investigación se suma a un creciente cuerpo de evidencia de que las crisis climáticas pueden desestabilizar a las sociedades, avivar el conflicto y obligar a las personas a huir de sus países de origen. En un estudio ampliamente citado de 2011 que se publicó en 'Nature', un equipo de investigadores dirigido por Solomon Hsiang, entonces estudiante de posgrado en SIPA, relacionó los ciclos de sequía modernos de El Niño con el aumento de la violencia y la guerra a nivel mundial.



Más recientemente, los investigadores han destacado la conexión entre el secado de Oriente Medio y el conflicto en curso allí. En un estudio de 2015 en 'Proceedings of the National Academy of Sciences', otro equipo de investigadores de Columbia argumentó que el cambio climático hizo que la sequía de Siria entre el 2006 y el 2010 fuera dos o tres veces más probable y que la sequía sirvió de catalizador para el levantamiento de Siria en 2011. La guerra civil que siguió hasta ahora se ha cobrado 500.000 vidas, según una estimación, y ha forzado a 5,4 millones de sirios a huir del país.



Alemania ha captado la mayor cantidad de solicitantes de asilo de Siria y de otros lugares, pero se enfrenta cada vez más una reacción de parte de los votantes alemanes preocupados por la asimilación y la pérdida de empleos. Una oleada de sentimientos antiinmigrantes en otras partes de Europa ha llevado a Hungría a construir un muro para mantener alejados a los refugiados e influyó en la decisión de Gran Bretaña de abandonar la Unión Europea. En Estados Unidos, el presidente Trump fue elegido en parte por su promesa de construir un muro para impedir el ingreso ilegal de inmigrantes mexicanos al país.

