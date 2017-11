Actualizada 16/11/2017 a las 12:07

El Sónar, Festival de Música, Creatividad y Tecnología ha enviado música al espacio con el objetivo de establecer comunicación con una civilización extraterrestre más allá del Sistema Solar, en una iniciativa pionera en la Historia que está enmarcada en la celebración de su 25 aniversario.

Según ha anunciado el certamen este jueves en un comunicado, después de 25 años escaneando el planeta en busca de los sonidos e ideas más avanzados, el festival ha girado sus antenas hacia el espacio a través de la iniciativa interestelar 'Sónar Calling GJ273b'.

Se trata de la primera serie de transmisiones de radio de la Historia que se envía a un exoplaneta cercano --la Estrella de Luyten b-- que es potencialmente habitable, y las primeras comunicaciones se enviaron los días 16, 17 y 18 de octubre a través de la antena de la Asociación Científica Europea de Dispersión Incoherente (Eiscat), ubicada en Noruega.

El mensaje del primer envío incluye 33 piezas de música de 10 segundos cada una, comisariadas por Sónar, y creadas por artistas afines al festival como Richie Hawtin, Autechre, Carsten Nicolai, Modeselektor, Laurent Garnier, Holly Herndon, Matmos, Jean-Michel Jarre, Nina Kraviz, The Black Madonna, Kate Tempest, Kode 9, Laurel Halo o Daito Manabe.

La música y mensajes enviados por los diferentes artistas resumen la vocación exploradora del festival, y se pueden consultar en la web 'Sonarcalling.com', destacando propuestas poéticas como la grabación de los latidos del corazón de la hija de Carsten Nicolai antes de nacer.

Por su lado, Laurel Halo ha enviado un lamento poético al grito de 'Please, save us!'; Autechre ha mandado una música hecha con los primeros 449 números primos; BFlecha, una pieza basada en los ciclos de los ecosistemas terrestres y de toda una forma de vida, y Jarre una melodía atractiva al estilo 'Encuentros en la Tercera Fase'. NUEVAS TRANSMISIONES EN ABRIL

La iniciativa, que prevé iniciar una segunda fase de transmisiones en abril de 2018, ha propuesto al público la opción de participar en la recolección de mensajes enviados al espacio, que también cuenta con la colaboración del Instituto de Estudios Espaciales de Catalunya (IEEC) y el Messaging Extraterrestrial Intelligence (METI International).

De todas las propuestas, Sónar escogerá tres para formar parte del mensaje, y sus creadores serán invitados al festival que transcurrirá en junio, y del que en las próximas semanas se conocerán los primeros cabezas de cartel. "¿ESTAMOS SOLOS EN EL UNIVERSO?"

Para los codirectores del festival, Enric Palau, Sergio Caballero y Ricard Robles, la iniciativa surge de la necesidad humana de comunicarse y conectar, así como de una inquietud presente en todas las civilizaciones de la Historia: "¿Estamos solos en el universo?. En Sónar, desearíamos que no".

"A la vista de cómo los humanos estamos gestionando el planeta, quizás es el momento de comunicarnos con una inteligencia exterior --y esperamos que superior-- para solicitar ayuda y consejo", han añadido los directores. ESPERAN UNA RESPUESTA EN 25 AÑOS

El director del IEEC, Ignasi Ribas, ha confirmado el aumento exponencial de conocimiento de otros planetas del Universo, y ha mostrado la emoción del instituto de participar en este experimento internacional para el que esperan una respuesta.

Según los líderes del proyecto han considerado que la respuesta podría llegar dentro de 25 años, coincidiendo con el 50 aniversario del festival de música electrónica y new media art. COMUNICACIÓN INTERESTELAR

El presidente de METI International, Douglas Vakoch, ha celebrado participar en la iniciativa, y ha significado: "Sónar es un líder mundial en explorar la interfaz de creatividad y tecnología, complementando el énfasis de la institución en la ciencia de la comunicación interestelar".

La Estrella de Luyten b --también nombrada como GJ273b-- es una estrella roja que se encuentra en la constelación Canis Minoris, a una distancia de 12,4 años luz de la Tierra, y fue anunciada a principios de 2017.

