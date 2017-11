16/11/2017 a las 06:00

Es verdad que el descenso progresivo de las temperaturas que experimentamos llama a guarecerse dentro de casa, a poner la estufa, asegurarse víveres y a dedicarse a leer, ver series y películas o realizar cualquier otra actividad que no implique salir, a no ser que sea estrictamente necesario. Pero también lo es que, con el frío, no pierden encanto algunos destinos de nuestra geografía, sino que este aumenta.

En otoño hay que viajar porque es barato, porque la paleta de colores que la naturaleza nos muestra en esta época del año es de lo más pintoresca, porque no hay excesivo frío ni tampoco calor, porque los lugares no están tan masificados o porque hay una oferta cultural de lo más interesante. Es en base a ella, precisamente, como configuramos nuestras sugerencias.

MÁS QUE CINÉFILOS EN BARCELONA

Desde 1983 se celebra en Torelló, en la provincia de Barcelona, el Festival Internacional de Cine de Montaña y Aventura, cuyo título ya es de lo más sugerente. Es el certamen que impulsó la asociación International Alliance for Mountain Film, que tiene por objeto la promoción y divulgación de la cinematografía de montaña.

El de Torelló es uno de las más importantes de género, puesto que cada año se dan cita las mejores películas basadas en actividades de montaña y relacionadas con la naturaleza. El género, de hecho, vive un buen momento en la actualidad, y ha multiplicado sus esfuerzos para poder llegar al gran público.

Esta de 2017 es la edición número 35, en la que se homenajea al alpinista catalán Jordi Pons. Se inauguró el pasado 10 de noviembre y concluirá el próximo domingo 19. Además del visionado de proyecciones de calidad en el teatro Cirvianum y en el cine Casa, los visitantes podrán disfrutar de impactantes imágenes de alpinismo, escalada y deportes de aventura, etnografía y la naturaleza más salvaje.

Una visita a Torelló en medio de este festival de cine, por lo tanto, bien puede estar enmarcada en un circuito por el norte de Cataluña, cuya sistema montañoso conforma todo un paisaje invernal digno de ver.

DEPORTISTAS EN GRAN CANARIA

Si hay un lugar de España que apetezca visitar en cualquier época del año, está en Canarias. Sus suaves temperaturas, sus paisajes únicos y su punto de exotismo convierten a la comunidad autónoma en una de las más atractivas para el turismo. Por supuesto, no entra en hibernación después del verano y se limitan a prepararse para el siguiente, sino que en otoño – invierno también tienen mucho que ofrecer.

Era de esperar, sin embargo, que uno de sus eventos más destacados estuviera relacionado con el mar. Del 6 al 10 de diciembre, Gran Canaria acoge la Semana Olímpica Canaria de Vela, en la que se suceden las regatas entre deportistas de primer nivel, olímpicos de varias nacionalidades. Ofrece, por lo tanto, una oportunidad para disfrutar del sol y el mar, así como de los servicios de que ofrecen sus instalaciones náuticas. El espectáculo está garantizado, pero también el ambiente en la isla.

FLAMENCOS EN MADRID

El flamenco es una manifestación artística heterogénea que conforma un mundo asombroso. El cante, el baile y el toque tienen sus propias tradiciones, beben de sus propias fuentes, y dan como resultado palos de los más básicos a los derivados que merece la pena escuchar. Un arte tan completo que hasta tiene su propio léxico, y tan valorado dentro y fuera de nuestras fronteras (aunque nunca lo suficiente), que fue declarado en 2010 Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

En busca de ese alarde de pasión y sentimiento que es un recital de cante o un espectáculo de baile vienen cada año miles de turistas a España. Es cierto que los orígenes del flamenco, tal y como lo conocemos hoy, están ligados al mestizaje cultural del siglo XVIII en Andalucía, pero se trata ya del género popular español más característico a nivel internacional. Así pues, Madrid, como capital, concentra algunos de los tablaos mejor valorados del país.

Cardamomo, por ejemplo, se ha convertido en un punto de encuentro para los amantes del flamenco en Madrid, un lugar para juntar a artistas y estudiosos reconocido por figuras como Joaquín Cortés, Enrique Morente, Antonio Carmona o Raimundo Amador. “Flamenco Madrid” son dos conceptos ligados al tablao desde sus orígenes, en el 94, cuando sirvió de salón de ensayo a las nuevas promesas de la década.

“Es el idioma del corazón en carne viva que eleva su voz y despierta la piel y el alma del mundo”, dicen desde Cardamomo, lo que explica la seriedad con la que se toman este arte en el tablao.

BONUS: APROVECHANDO LOS DESCUENTOS

Otoño es una buena estación para viajar porque muchos operadores lanzan suculentos descuentos, con la idea de romper con un periodo del año insertado entre el verano y las Navidades, en el que no se registra tanto movimiento. Siempre habrá algo que cazar, por ejemplo, en el Black Friday, al que cada vez se apuntan más empresas y consumidores.

