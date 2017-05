IDEAS DE REGALOS ORIGINALES PARA EL DÍA DEL PADRE

Actualizada 13/02/2017 a las 11:16

El 19 de marzo se acerca y con él una nueva fecha en rojo en el calendario de los regalos. Elegir cada año regalos originales para el Día del Padre con los que acertar no es nada sencillo. En España, según los datos de los diferentes informes y estudios sobre tendencias de consumo, somos poco dados a la improvisación. Por el contrario, el español tipo suele tener un patrón de obsequios limitado a regalos clásicos como colonias, libros best-sellers, corbatas y elementos del día a día con los que se arriesga poco y se cumple suficientemente.

Frente a esta realidad, el padre actual ha modificado sus patrones de consumo: el padre de hoy viste casual tiene gustos gourmets, cocina en casa, le gusta cuidarse y tiene una interesante colección de música/películas/libros. Por ello, el factor sorpresa es hoy, si cabe, más difícil de alcanzar.

ANTES DE COMPRAR IMPULSIVAMENTE

Los psicólogos y sociólogos advierten que las compras impulsivas generan mayor insatisfacción tanto en quien da como en quien recibe. Por ello, insisten, es importante realizar una sólida planificación de todo aquello que pensamos puede agradecer recibir antes de lanzarse a la compra desesperada y errar.

El primer hito es empatizar con la persona receptora del regalo. Un error muy común a la hora de hacer un regalo es pensar desde la óptica de uno mismo. No es sólo lo que apetece regalar sino aquello que le puede gustar. Piensa si la persona a la que diriges el regalo tiene esos u otros gustos, si realmente lo necesita o si es acorde a su personalidad. Una vez logrado el primer paso, el segundo, la sorpresa, resultará más asequible. Aunque no infalible. Si has observado con atención y discreción sus necesidades y expectativas, y el regalo elegido se ajusta a ellas, el éxito estará asegurado.

El tercer punto está relacionado con la cantidad. ¿Cuál es la cantidad óptima de regalos para el Día del Padre? Los expertos recomiendan no agobiarse con las compras ni agobiar al regalado con montañas de regalos. Un único regalo bien seleccionado será suficiente, o varios si se complementan unos a otros. Por último, aun cuando los presupuestos pueden estar más o menos ajustados, el precio no debe ser el factor decisivo a la hora de comprar o rechazar un regalo para un padre.

IDEAS DE REGALOS ORIGINALES PARA EL DÍA DEL PADRE

Si el progenitor se engloba dentro de los cánones del clasicismo, apostar por regalos personalizados puede ser una hábil estrategia para sorprenderle. Este tipo de regalos originales puede ser desde objetos o propuestas que no se esperaría hasta regalos más personales, con un toque de distinción y siempre dentro de sus valores clásicos.

¿Algún ejemplo? No hay padre que no se rinda a una instantánea del hijo, la pareja e incluso los padres o un recuerdo especial de cualquier momento de su vida. Y es que entre los regalos para el Día del Padre que más destacan, los regalos con foto para papá son uno de los souvenires más demandado tanto en tiendas online como en comercios físicos.

Otro clásico que se ha reinventado en los últimos años son los llaveros personalizados. Gran parte del éxito de este tipo de detalles recae en las tiendas de suvenires que abundan en las ciudades turísticas, ya que en ellas se encuentran objetos muy especiales y que difícilmente se encuentran en otra ciudad. Así los llaveros originales han traspasado el umbral de regalo típico de un viaje a un regalo exclusivo para sorprender. Lo más enternecedor tiende a ser lo emotivo, como un llavero con una foto familiar.

Siguiendo la estela de lo emotivo, el Día del Padre es una espléndida ocasión para sorprenderle con otro tipo de regalos que seguro que no se espera. Nos referimos a los cuentos personalizados. Las variantes y posibilidades de este tipo de obsequios especiales para días señalados, además del día de los padres, son infinitas: desde un cuento personalizado, una biografía, un videocuento con imágenes de su vida y apariciones estelares de familiares y amigos que no se esperaría, a un cuento con fotos y el nombre de papá.

La fórmula del éxito asegurado en cuanto a detalles y regalos no está en posesión de nadie. Sin embargo, basta con pensar brevemente en la persona que lo va a recibir y en lo que es para uno, para encontrar el regalo perfecto para el Día del Padre.