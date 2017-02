Aumentan las descargas de aplicaciones para ligar online

Actualizada 06/02/2017 a las 14:40

A pesar de que los meses de verano son los auténticos protagonistas de las estadísticas de descargas relacionadas con aplicaciones para ligar y encontrar el amor, el resto del año también vive un periodo creciente para este tipo de apps.

"Love is in the app"

Conocer gente se ha convertido en algo relativamente fácil que cualquiera puede llevar a cabo desde su teléfono móvil. Solo es necesario descargar una aplicación, registrarse y comenzar a chatear con personas que ya tienen sus perfiles creados o que igualmente acceden a un chat para conocer gente. Da igual si el objetivo es buscar nuevas amistades, buscar el amor o disfrutar de relaciones esporádicas totalmente sexuales. Encontrar una pareja ahora es tan sencillo como realizar una descarga.

Encontrando el método perfecto

Cabe añadir que todavía existen muchos hombres y mujeres que utilizan otros métodos tradicionales para responder preguntas como, por ejemplo, cómo saber si le gustas a un chico o cómo sabes si le gustas a esa persona especial. En páginas como metodosparaligar.com pueden encontrarse multitud de preguntas y respuestas relacionadas con el plano sentimental que probablemente alguna vez también han pasado por tu cabeza.

Y si las respuestas no están disponibles en Internet, ni en tus amigas posiblemente alguna vez has valorado la opción del Tarot Sí o No. Con este se puede encontrar una respuesta sencilla del tarot a preguntas concretas, pero siempre con ayuda de tarotistas, expertas en cartomancia. Aun así, los métodos de adivinación solo son utilizados por todas aquellas personas que realmente creen en la magia de los astros y en la profesionalidad de las tarotistas reales.

Así, el coqueteo puro y duro de toda la vida, las miradas, los bailes o simplemente una sonrisa pueden conquistar al amor de tu vida y son muchos los que siguen utilizando estos métodos para llamar la atención de esa persona que tanto les gusta. Un bar, una biblioteca, una parada de autobús o un parque. Cualquier sitio es una opción viable para conocer gente nueva o para encontrar el amor de tu vida, aunque Internet es hoy por hoy probablemente el medio más utilizado, tanto por jóvenes como por adultos.

Y cuando hablamos de Internet como medio para ligar no nos referimos solo a la descarga de aplicaciones para ligar, la cual va en aumento cada año y se intensifica en periodos vacacionales como el verano. También se puede conocer gente a través de chats online, redes sociales, foros temáticos de viajes, tecnología o cualquier otro tema en el que se pueda encontrar gente con tus mismos gustos, dudas o necesidades vitales…las posibilidades en la red son infinitas.

Y con el amor de tu vida también surgen problemas

Por mucho que busquemos el amor como vía para alcanzar la felicidad, lo cierto es que una vez que se encuentra también surgen problemas, dudas y quebraderos de cabeza. El estado de felicidad se puede convertir justamente en lo contrario de la noche a la mañana, aunque claro está, no tiene que ser así necesariamente.

Sin embargo, sí podemos generalizar diciendo que hay ciertos problemas por los que la gran mayoría de parejas pasan durante su relación, ya sea en los inicios, o pasado el tiempo. Los celos, la monotonía o los problemas relacionados con el plano sexual son solo algunos de ellos.

En el caso de los celos, da igual si se trata del hombre o la mujer. El deseo de posesión, el miedo a perder a la otra persona o la baja autoestima son algunas de las causas que provocan la aparición de celos y que hacen que una persona comience a actuar de forma sobreprotectora y agobiante con su pareja. Es común que los celos se manifiesten a través de múltiples llamadas para saber dónde está la otra persona y con quién, se revise su teléfono y sus bolsillos o incluso se le intente prohibir ver a ciertas personas sin la presencia del otro. Son celos llevados al extremo que bien podrían tratarse como una enfermedad y que pueden acabar con una relación de pareja cualquiera.

La monotonía es otro de los problemas que desarrollan muchas parejas españolas de todas las edades. Acomodarse, tener hijos y dejar de hacer nuevas cosas juntos puede llevar a un estado de aburrimiento y falta de deseo que termina influyendo incluso en las relaciones sexuales. De hecho, puede suceder justo al revés y un problema sexual puede derivar en la monotonía y en la falta de deseo, pero en este caso existen soluciones más factibles para resolverlo. Por ejemplo, se puede salvar a tu pareja y disfrutar de la intimidad al máximo con productos como Titán Gel.

En definitiva, encontrar pareja se ha convertido prácticamente en un juego de niños que se resuelve a través de distintas aplicaciones y páginas web especializadas en la temática. Sin embargo, los problemas una vez se comienza una relación seria y formal siguen siendo los mismos de siempre y hace falta también evolucionar en ese sentido para que seamos capaces de vivir el amor de una forma más libre y menos dolorosa.