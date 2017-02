Actualizada 01/02/2017 a las 17:22

Durante años, Arturo Cerreduela y su mujer acudieron a diferentes consultas odontológicas con la intención de arreglarse la boca, pero los precios estratosféricos de los tratamientos les echaron para atrás. No podían permitirse acudir a las clínicas tradicionales y, a la vez, el tiempo pasaba y su salud bucodental se iba resintiendo. Hace un año conocieron la Asistencia Dental Social de iDental, un modelo diferente de odontología que otorga ayudas de hasta el 70, 80, 90 e incluso el 100% para cubrir parte del tratamiento dental y ambos se animaron tras años con molestias.

“Estamos muy contentos porque, aunque somos mayores, hemos conseguido hacerlo. Llevamos esperando desde nuestra juventud, antes ha sido imposible”, cuenta Arturo con una sonrisa nueva. El presupuesto que les ofrecían para sus dos tratamientos en conjunto era casi cuatro veces más alto que el que han conseguido en iDental, ya que les han otorgado una ayuda del 85%. “En otras clínicas no podíamos hacerlo, pero aquí han sido todo facilidades y hemos podido pagarlo todo, encima sin intereses”.

Arturo recalca no solo las facilidades en la financiación, sino también el trato con los odontólogos y el resultado de su tratamiento. “Yo no entiendo de dentistas, pero sólo sé que lo que me han hecho, lo han hecho muy bien”, asevera. Afirma que el sistema de ayudas, que procede de la reinversión de parte de los beneficios que genera iDental (no de subvenciones estatales o ayudas de otras entidades, ni públicas ni privadas), es lo que le decidió a probar la Asistencia Dental Social, ya que ésta basa sus principios sobre la democratización de la odontología: el beneficio social por encima del beneficio económico.

Por todo esto, Arturo y su mujer ya han recomendado iDental a amigos y familiares: “Ya les hemos dicho que vengan, porque nosotros estamos muy contentos”. La Asistencia Dental Social ya ha tratado a más de 250.000 pacientes en tan solo dos años y medio de vida, poniendo de manifiesto la cantidad de personas que, como Arturo, llevaba años sin poder acceder a la consulta del dentista por motivos económicos. Porque ni la situación financiera ni la edad deben repercutir en algo tan básico como tener una buena salud bucodental.