"La hija de Cayetana", de Carmen Posadas

Actualizada 03/02/2017 a las 11:26

La hija de Cayetana (Planeta) es la última obra de Carmen Posadas. La escritora narra un episodio olvidado protagonizado por Cayetana de Alba, la inolvidable musa de Goya, a finales del siglo XVIII: adoptó a una niña negra, María Luz, a quien quiso y educó como a una hija y a la que dejó parte de su fortuna.

La autora cuenta la peripecia de las dos madres: la adoptiva, con sus amores y dramas en la corte de Carlos IV, un auténtico nido de intrigas, y la de la biológica, Trinidad que, esclava en España, lucha por encontrar al bebé que le fue arrebatado al nacer.

Carmen Posadas

Uruguaya de nacimiento, Carmen Posadas reside en Madrid desde 1965, aunque pasó largas temporadas en Moscú, Buenos Aires y Londres, ciudades en las que su padre desempeñó cargos diplomáticos.

Comenzó escribiendo para niños y en 1984 ganó el Premio del Ministerio de Cultura al mejor libro infantil de ese año. Es autora, además, de ensayos, guiones de cine y televisión, relatos y varias novelas, entre las que destacan Pequeñas infamias, galardonada con el Premio Planeta de 1998, que recibió excelentes críticas en The New York Times y en The Washington Post, y su última novela, El testigo invisible, donde narra los últimos días del zar Nicolás II y su familia, asesinados por los soviéticos en Ekaterimburgo.

Carmen Posadas también ha sido galardonada con el premio Apel·les Mestres de literatura infantil y el Premio de Cultura que otorga la Comunidad de Madrid.