Actualizada 06/02/2017 a las 14:17

Si simplemente quieres recibir información del Club de Lectura de Diario de Navarra, puedes enviarnos tu solicitud, como hasta ahora, a nuestra dirección de correo electrónico: clubdelectura@diariodenavarra.es



Pero si deseas ser amigo del club del club de lectura y acceder a ventajas como reserva anticipada de invitaciones o descuento en la compra de libros, pincha aquí.



Las ventajas del carnet de amigo



Este carnet de momento ofrecerá las siguientes ventajas:

- Acceso a una parte de las entradas con carácter previo a su puesta a disposición del público en general. Esto no garantiza la invitación porque sabéis que el espacio es limitado y porque nos parece obligado dejar un número fijo de invitaciones para el público en general. Por tanto, durante el espacio de tiempo exclusivo para amigos del club, tendréis preferencia para reservar invitaciones mientras exista disponibilidad. Se darán por orden de llegada de peticiones y cada amigo del club podrá reservar la suya y las de otros amigos del club, a los que deberá identificar con nombre y número de socio. La reserva se hará por correo electrónico o teléfono. Estos datos aparecerán en el carnet.

- No será necesario acudir a Zapatería a por invitaciones. Habrá un listado de asistentes y bastará con enseñar el carnet a la entrada para poder comprobar que su portador está en la lista y facilitarle la invitación. Si un amigo del club no puede reservar su invitación porque se agotan en el plazo destinado a socios, podrá acudir a Zapatería cuando se abra el plazo para el público en general y recoger una invitación en papel, mientras queden invitaciones disponibles.

- Si se reserva invitación por este sistema y luego no se puede acudir, agradeceremos que se nos haga saber para disponer de esas plazas. Pero si no se da aviso y esa situación se produce de forma reiterada, se penalizará con la no reserva de invitación anticipada en el encuentro siguiente.

- Descuento del 5% en la librería Auzolan. Con la presentación del carnet de amigo del Club, la librería Auzolan (C/San Gregorio, 3. Pamplona) ofrecerá un 5% de descuento en todos sus libros. El descuento podrá solicitarse igualmente cuando sea Auzolan la librería que acuda a los encuentros con escritores. Este descuento no será acumulable a cualquier otra oferta o descuento que haga la librería en ocasiones significadas como el día o la feria del libro.

- Información adelantada de próximos escritores. Conoceréis con toda la antelación posible los encuentros con escritores, así como de cursos de narrativa y poesía, y certámenes literarios, así como de cualquier otra actividad del club de lectura.

- Participaréis en el crecimiento del club a través de las encuestas periódicas que haremos sobre nuevos escritores y contenidos del club. De esta manera enriqueceremos el club con vuestras aportaciones y trataremos de acomodar la presencia de escritores a vuestros gustos.