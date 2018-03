Cesa la causa contra la esposa de 'El Chicle', el sospechoso de matar a Diana Quer

Actualizada 12/03/2018 a las 17:10

La Audiencia provincial de A Coruña ha notificado este lunes el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra la esposa del sospechoso de la muerte de Diana Quer por falta de indicios, han informado fuentes judiciales.

La sección sexta de la Audiencia provincial de A Coruña, con sede en Santiago de Compostela, notificó este lunes el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra Rosario, desestimando el recurso presentado por los padres de la víctima al sobreseimiento dictado el pasado enero por el juzgado de Ribeira que instruye la causa.

La Audiencia provincial indica en la nota que coincide con el Juzgado instructor en que en las diligencias practicadas hasta el momento "no se aprecia la existencia de indicios racionales suficientes respecto a participación de la investigada".

Las investigaciones realizadas "no parecen situarla en la noche del 21 al 22 de agosto de 2016 junto a su esposo", según los magistrados.

Esta decisión judicial se produce unos días después de que haya trascendido una carta escrita por José Enrique Abuín Gey, alias 'El Chicle', a sus padres desde prisión.

En esa misiva, el autor confeso de la muerte de la joven madrileña Diana Quer, desaparecida el 22 de agosto de 2016 y cuyo cadáver fue hallado en un pozo del municipio coruñés de Rianxo el pasado 31 de diciembre, acusa a su mujer Rosario de ir con él en el coche la noche del 22 de agosto de 2016 en la que, según él mismo, mató a Diana Quer, aunque de manera fortuita.

En la carta, el autor confeso de la muerte de la joven asegura: "Yo no quiero que Rosario pase por esto, por eso dije que iba yo solo y a ella le dije que dijera que no venía conmigo. Dejar todo así. No le digáis nada. Entenderme, yo la amo".

Además, señala a sus familiares que el día anterior a escribir la carta le llegó otra de ella en la que le anunciaba que la relación entre ambos "se acabó".

El informe preliminar de la autopsia muestra que la joven murió asfixiada por estrangulamiento, y no atropellada como sostiene el presunto autor de su muerte, que permanece ingresado en la prisión de A Lama (Pontevedra).

Por otra parte, según apuntan las mismas fuentes judiciales, el juzgado número 1 de Ribeira continua con la instrucción de la causa y entre el pasado viernes y hoy se ha tomado declaración a cuatro nuevos testigos, de los que no ha trascendido su identidad.

