Actualizada 13/02/2018 a las 09:47

Efectivos de Salvamento Marítimo en el centro de coordinación de Tarifa (Cádiz) han rescatado en la mañana de este martes a once subsaharianos que viajaban a bordo de una patera localizada a cinco millas y media al sur de la localidad gaditana.



Fuentes del departamento del Ministerio de Fomento han explicado que, tras recibir una llamada de un particular desde Marruecos alertando de la presencia en aguas del Estrecho de una patera, se movilizó la Guardamar Caliope para la localización y rescate de los ocupantes de la infraembarcación.



A bordo de la patera se encontraban once personas, de origen subsahariano, quienes, tras ser rescatados, han sido trasladados al puerto de Tarifa, donde han sido atendidos por el operativo correspondiente de atención sanitaria.

