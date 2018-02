Investigan la presunta violación en grupo de un niño de 9 años en un colegio

Actualizada 08/02/2018 a las 15:26

La Fiscalía de Menores y la Delegación de Educación de la Junta en Jaén han abierto sendas investigaciones por una supuesta violación a un menor de nueve años cometida presuntamente por otros compañeros en un centro escolar de la Sierra de Cazorla (Jaén).

El menor tuvo que ser atendido en el Hospital de Úbeda de unas lesiones que, según los facultativos, era compatibles con una violación anal.

El caso, que ha sido adelantado por la Cadera Ser en Úbeda, habría tenido lugar durante el horario de recreo del centro escolar y cometido por un grupo de alumnos con edades comprendidas entre los doce y los 14 años, ya que el colegio atiende a menores de hasta el primer ciclo de la ESO, además de Educación Primaria e Infantil.

No era la primera vez que el niño sufría acoso por otros en el colegio y había sido amenazado para no contar nada.

El centro hospitalario, tras realizar una exploración al niño, lo puso en conocimiento de la Fiscalía de Menores y de la Policía Nacional, a la que le pidieron que se identificase a los presuntos agresores para saber si eran menores.

Al tratarse de menores de 14 años, inimputables legalmente, las diligencias las lleva solo la Fiscalía de Menores, mientras que en caso de necesitar algo de las Fuerzas de Seguridad del Estado la competente es la Guardia Civil.

La consejera andaluza de Educación, Sonia Gaya, quien ha calificado los hechos de "muy graves, gravísimos".

Fuentes de la Delegación Territorial de Educación en Jaén han indicado a Europa Press que no ha tenido conocimiento de los hechos hasta este miércoles, fecha en la que han comenzado con las actuaciones pertinentes para determinar lo ocurrido.

Cuatro alumnos expulsados

Cuatro niños de entre 12 y 14 años que cursan primer y segundo curso de la ESO han sido expulsados como medida cautelar de su centro educativo por su presunta participación en la violación grupal.

El menor agredido no está asistiendo al colegio como medida de precaución, pero la consejera ha asegurado que no sabe cómo se encuentra porque su familia no ha querido dar detalles sobre su estado, de modo que lo que se conoce acerca de su situación sanitaria es lo que se ha comunicado mediante la aplicación del protocolo del centro sanitario que lo atendió.

Gaya ha precisado que la duración de las expulsiones dependerá de las investigaciones de la Guardia Civil y de la Fiscalía de Menores.

El centro educativo en el que se han producido los hechos tiene 148 alumnos.

