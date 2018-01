Aterrizaje de película en un acantilado de Turquía por un despiste

Un despiste ha provocado un aterrizaje de película en Turquía. Un Boeing 737-800 de la compañía aérea Pegasus Airlines se ha despistado durante el aterrizaje en el aeropuerto de la ciudad turca de Trebisonda y ha terminado a orillas del mar Negro.

Según han informado medios internacionales, el avión partió desde Ankara con 162 pasajeros a bordo. Ninguno resultó herido y todos fueron evacuados, muchos de ellos con crisis de pánico, de acuerdo con las mismas fuentes.

El portal Airlive precisa que estaba lloviendo y el avión tuvo problemas a la hora de frenar. En el último tercio de la pista tenía una velocidad de unos 204 kilómetros por hora.

BREAKING New daylight photos released of Pegasus flight #PC8622 accident at Trabzon Airport, Turkey https://t.co/68Ieyg5Bj3 pic.twitter.com/jcTE8FGstj