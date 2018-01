Dos aviones colisionan, sin provocar heridos, en el aeropuerto de Toronto

Dos aviones colisionaron hoy en las pistas del aeropuerto internacional de Toronto (Canadá) sin provocar lesiones a pesar de que el impacto ocasionó un pequeño fuego en uno de los aparatos lo que obligó a la evacuación de emergencia de los pasajeros.

El accidente se produjo cuando un avión sin pasajeros ni tripulantes de la compañía chárter Sunwing, y que estaba siendo remolcado por personal de tierra, golpeó a un avión de WestJet que acababa de llegar de Cancún (México) con 168 pasajeros y seis tripulantes.

El impacto provocó un pequeño incendió en el avión de Sunwing lo que obligó a evacuar de emergencia a los pasajeros del Boeing 737-800 de WestJet.

Uno de los pasajeros declaró a la radiotelevisión canadiense CBC que tras el desconcierto del impacto inicial se vivieron momentos de pánico cuando el avión de Sunwing empezó a derramar combustible y se produjo un incendio.

@SunwingVacay plane caught fire beside our @WestJet plane as we were almost ready to leave!! #smellslikesmoke guess we won’t be leaving anytime soon ☹️ pic.twitter.com/6K4tuxpuHG