Un juzgado de Motril (Granada) investiga la muerte de dos personas en los últimos días en dependencias de la comisaría de Policía de esta localidad cuando se encontraban detenidos por diferentes delitos.



Los fallecimientos investigados se produjeron el día 9 y 12 de septiembre cuando ambas personas estaban en los calabozos de la comisaría de la Policía Nacional tras ser detenidos horas antes.



Los cadáveres fueron hallados en el interior de la celda en la noche del viernes pasado y otro el pasado martes por los funcionarios que custodian los calabozos.



La segunda víctima presentaba síntomas de ahogamiento cuando fue encontrada, se le practicó la reanimación cardiopulmonar y llegó a intervenir el servicio de emergencias del 061.



El Juzgado de Instrucción número 1 de Motril, que ha decretado secreto de sumario, ha abierto una investigación para determinar las causas de ambas muertes, que podrían esclarecerse tras los informes de la autopsias que se le realizaron en el instituto anatómico forense, sin descartarse en ambos casos el suicidio.



Según ha dado a conocer el Diario 'Ideal', los fallecidos son de nacionalidad española y fueron detenidos por distintos motivos, uno de ellos tras una denuncia de malos tratos en el ámbito doméstico.



En relación a estas muertes, el secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Granada, César Calín, ha manifestado que en estos sucesos no ha existido responsabilidad por parte de los funcionarios encargados de custodiarlo ni por parte de las comisarias de Motril ni la Superior de Granada, ya que en todo momento se ha cumplido el protocolo marcado por la Dirección General de Policía en estos casos.



Asimismo, Calín ha recordado que tanto desde el SUP como desde ambas comisarias se ha solicitado de forma reiterada a la Dirección General el reforzamiento de personal de custodia y de material, entre ellos cámaras, para estas dependencias, y que estas peticiones estaban pendientes de contestación.