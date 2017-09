Actualizada 02/09/2017 a las 10:14

La juez del Juzgado de Instrucción de Archidona (Málaga) ha acordado una orden de detención de una mujer que no entregó a su exmarido a sus dos hijos menores y a la que se le investiga por un presunto delito de sustracción de menores, y quien se encuentra ilocalizada desde el pasado mes de julio.



El mismo día de presentación de la denuncia, la jueza escuchó a la mujer, a su expareja y a varios testigos, y a petición del fiscal acordó una orden de protección para ella, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).



Además, el pasado 10 de julio, también a petición de la Fiscalía, la jueza solicitó a través de un oficio a la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género un informe psicológico de la mujer para analizar la veracidad de su declaración judicial. El 31 de julio, la jueza escuchó la declaración de otro testigo en relación con los hechos denunciados.



A la mujer, se le investiga por un presunto delito de sustracción de menores, al estar ilocalizada con sus dos hijos desde finales del mes de julio, fecha en la que los menores debían haber sido entregados al exmarido, quien presentó una denuncia contra su exmujer ante dicho juzgado, según han indicado desde el alto Tribunal andaluz.



La mujer se encuentra en paradero desconocido con sus dos hijas, de siete y cinco años. La orden requisitoria para la localización de la mujer llegó a las Fuerzas de Seguridad el pasado 14 de agosto. A la mujer y a las dos menores se le perdió la pista casi un mes antes. Por el momento, en el juzgado se sigue sin conocer su paradero.



La mujer contrajo matrimonio con un ciudadano de nacionalidad griega, con el que tuvo a las dos niñas. Al parecer, la pareja se separó y en los últimos tiempos no se veía a la mujer por el municipio, algo que no extrañó a los vecinos, ya que su pareja pasaba largas temporadas fuera trabajando.



La mujer no había solicitado los servicios municipales del Centro de Información a la Mujer, al que se recurre ante presuntos casos de malos tratos. Por otro lado, según fuentes consultadas, la mujer no era usuaria de los servicios del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM).