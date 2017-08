Investigan a un enfermero alemán como posible autor de 84 muertes

Actualizada 28/08/2017 a las 13:14

El enfermero alemán Niels H., que actualmente cumple cadena perpetua, habría matado también a otros 84 pacientes, lo que lo convertiría en uno de los mayores asesinos en serie de la historia alemana, según las últimas investigaciones dadas a conocer este lunes.



En 2015, el enfermero, actualmente de 40 años, fue declarado culpable por la Justicia alemana de doble asesinato, dos intentos de asesinato y lesiones graves a pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos en el hospital de la ciudad de Delmenhorst, próxima a Bremen, en el norte de Alemania. Ahora, un grupo de investigadores aseguró en Oldenburgo que sus crímenes abarcan un número mucho mayor.



Niels H. habría suministrado medicamentos a los pacientes en el hospital para desencadenar fallos cardíacos o un colapso circulatorio. A continuación, los reanimaba para presentarse como un héroe ante sus colegas. Sin embargo, esto no funcionaba siempre. Esta práctica también la llevó a cabo en su antiguo puesto de trabajo en el hospital de Oldenburgo, donde también habría matado a pacientes.



El ex enfermero ya fue declarado culpable por los tribunales en seis de las acusaciones. El juez lo condenó a cadena perpetua. Sin embargo, en el juicio el acusado reconoció haber matado al menos a 30 pacientes y haberlo intentado con otros 60. Tras sus declaraciones, una comisión especial dentro de la Policía intentó durante más de tres años aclarar cuántas personas había asesinado.



Los investigadores analizaron centenares de actas de pacientes y exhumaron a más de 100 cadáveres en busca de rastro de estos medicamentos.



El número de muertes causadas por Niels H. será seguramente mucho mayor de lo que se ha podido comprobar, porque muchos pacientes fueron incinerados, declaró el presidente de la Policía de Oldenburgo,ÊJohann Kühme.



El hecho de que tantos pacientes perdieran la vida durante el turno de Niels H., fue objeto de conversaciones en los dos hospitales. De acuerdo con la Fiscalía, en el caso de Delmenhorst había también indicios concretos de que mataba a sus pacientes.



Dos ex médicos jefes y el director de la unidad de cuidados intensivos deberán comparecer ahora ante la Justicia acusados de homicidio por omisión. Mientras, las investigaciones contra los responsables en el hospital de Oldenburgo continúan abiertas.



"Se podrían haber evitado los asesinatos", afirmó Kühme. Los responsables de entonces deberían haber actuado más rápidamente y buscado apoyo. "En el hospital de Oldenburgo se conocían las irregularidades", agregó el jefe policial.