La dirección del festival Mad Cool ha publicado en redes sociales un comunicado en el que lamenta el "terrible accidente" mortal que ha sufrido un bailarín aéreo este viernes 7 de julio durante la segunda jornada del festival.

El acróbata murió la noche de este viernes desde una gran altura cuando realizaba una performance en el Festival de música Mad Cool de Madrid, que durante tres días tiene lugar en la Caja Mágica.



El acróbata, de unos 30 años, fue atendido en el lugar tras precipitarse al escenario debido a las graves heridas sufridas. Los sanitarios de un servicio médico privado le realizaron las maniobras de resucitación cardiopulmonar avanza durante 45 minutos, aunque finalmente sólo se pudo confirmar su fallecimiento, según han informado a Europa Press fuentes médicas.



El suceso ocurrió sobre las 22.55 horas en el escenario principal del festival, que se desarrolla desde este jueves hasta el sábado en el citado estadio multiusos, ubicado en el barrio de San Fermin, en el distrito de Usera.

El acróbata realizaba una performance en la que se introdujo en una urna de metacrilato que se izó por una grúa hasta una altura aproximada de más de 20 metros. Iba sujeto a un arnés a la altura de la cadera que, por causas que están siendo investigadas, se rompió.

COMUNICADO DEL FESTIVAL



Según ha indicado en este comunicado, publicado alrededor de las 3.30 horas de este sábado, "por razones de seguridad, el festival decidió continuar con su programación".

"Mandamos nuestras más sinceras condolencias a toda su familia", ha señalado la organización de Mad Cool, que durante la tercera y última jornada del festival, que se celebrará este sábado, rendirá un "sentido homenaje al artista".



El accidente ocurrió cerca del escenario principal, durante el descanso entre las actuaciones de Alt-J y Green Day. Esta última banda, cabeza de esta segunda jornada, retrasó su actuación media hora.

"Acabamos de bajar del escenario con noticias desagradables. Un artista muy valiente de nombre Pedro ha perdido su vida esta noche en un trágico accidente", ha lamentado la banda en Twitter.

Our thoughts and prayers go out to his family and friends