El incendio de Moguer evoluciona "muy bien" y ya está todo perimetrado

Actualizada 26/06/2017 a las 16:12

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha asegurado este lunes que el incendio forestal declarado este sábado por la tarde-noche en el término municipal de Moguer (Huelva) evoluciona "muy bien", como establecían las previsiones, así como ha indicado que toda la zona afectada por el fuego está perimetrada.



Así lo ha asegurado Fiscal en declaraciones a los periodistas en el puesto de mando avanzado, --instalado en Mazagón--, junto a la consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, tras una reunión de coordinación del dispositivo.



De este modo, el consejero ha señalado que todo va conforme a las previsiones gracias a la "gran labor" de todo el dispositivo desplegado para combatir este incendio, que cuenta con algunos rebrotes, que estaban en las previsiones y en los que se está trabajando de manera concreta con medios aéreos.



Sobre el foco ubicado en el Espacio Natural de Doñana, el consejero ha precisado que el fuego "se encuentra no a menos de diez kilómetros" del Parque Nacional, a la par que ha subrayado que "esta noche se ha hecho una labor muy dura pero muy importante".



"Según los técnicos, vamos por delante del incendio, aunque se están produciendo dentro del perímetro algunas reactivaciones de puntos calientes que sabíamos que se iban a producir y que están ocurriendo", ha precisado Fiscal, quien ha asegurado que "para hacer frente a estas reactivaciones se están utilizando los medios aéreos para que no salten el perímetro", indicando además que "esto ocurre en muchas islas verdes en el interior --no han ardido--, que afortunadamente son muchas y por eso no podemos hablar aún de hectáreas".



En cuanto a los medios aéreos, ha puntualizado que "vienen cuatro más de camino y en total habrá trabajando 17 medios de los 23 disponibles". Al respecto, ha explicado que "no se han utilizado todos durante la mañana para guardar horas de vuelo y porque el incendio no lo necesitaba".



Sobre las características del tiempo, Fiscal ha remarcado que "se están comportando bien, tal y como se preveía", no obstante a las 14,00 estaba previsto un cambio en el viento, pero "los medios lo saben y se va a actuar en función al mismo".



En cuanto a la situación del fuego, ha dejado claro que "un incendio está controlado cuando no hay ni una sola posibilidad de que rebrote ni un solo foco" y en un incendio "tan grande", ha remarcado, "esto puede tardar". "Primero hay que darlo por estabilizado y después por controlado, pero hay figuras intermedias, ya no se ve humo, por ejemplo", indicando además que "se dará por extingudo cuando el útlimo funcionario firme un papel que diga que ya no se quede nadie en la zona".

800 PERSONAS AÚN DESALOJADAS



Por su parte, Rosa Aguilar ha pedido a aquellas personas que se encuentran aún desalojadas, unas 800, y a los que aún no se les ha comunicado que puedan volver, "que no lo hagan por su iniciativa propia, ya que cuando haya total seguridad, serán informados".

Tras remarcar "la gran colaboración ciudadana", ha mostrado su comprensión hacia aquellas personas que "sabemos que quieren volver a sus casas, pero lo primero es su seguridad", por los que les ha pedido paciencia.