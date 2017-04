Actualizada 15/04/2017 a las 11:38

Sanitarios de Cruz Roja y del Servicio Murciano de Salud han atendido a primera hora de este sábado a seis de los once inmigrantes argelinos que iban en una patera remolcada por Salvamento Marítimo al puerto de Cartagena (Murcia) de quemaduras causadas por contacto de gasóleo mezclado con agua marina.



Según fuentes de esa oenegé y de la Dirección General de Emergencias y Seguridad Ciudadana del Gobierno murciano, uno de los inmigrantes tenía una pierna quemada por esa reacción química y ha sido trasladado al hospital local Santa Lucía.



De los once ocupantes de la patera, llevada por la embarcación 'Salvamar Mimosa' a puerto, donde ha arribado sobre las 6:30 horas, tres son menores de edad, uno de los cuales presentaba quemaduras.



Además, uno de los adultos es diabético y también ha sido llevado al hospital para ser sometido a un control.



Con estas once personas, ya son 41 los inmigrantes argelinos interceptados poco antes de su llegada en cuatro pateras a la costa murciana desde la noche del pasado miércoles, de los que once son menores de edad.



Además, un total de 62 personas, al menos diez de ellas menores de edad, han sido trasladadas al puerto de Barbate (Cádiz) tras ser rescatadas de una patera localizada por la 'Salvamar Gadir' de Salvamento Marítimo en la madrugada de este sábado a milla y media al sur del Faro de Trafalgar.