Alertan a la Policía por una supuesta agresión de Maradona a su novia

Actualizada 15/02/2017 a las 11:21

La Policía Nacional ha acudido esta mañana al hotel Eurostar Suites Mirasierra de Madrid alertada por una supuesta agresión del exfutbolista Diego Armando Maradona a su novia, ambos clientes del hotel, han informado fuentes policiales.



Los hechos ocurrieron a primera hora de este miércoles en el número 43 de la calle Alfredo Marquerie. El director del hotel llamó al 112 a las 8.28 horas indicando que el famoso exjugador, de 56 años, había golpeado a la persona con que compartía habitación, Rocío O., de 26.



Hasta el lugar acudió inmediatamente una ambulancia del Summa-112 y unidades de la Policía Nacional. Los agentes subieron a la habitación de ambos, pero la supuesta agredida señaló que sólo habían mantenido "una fuerte discusión" y que no iba a presentar denuncia ni era necesaria asistencia médica.



Ante ello, tanto la Policía como los sanitarios se han retirado del lugar de los hechos, han indicado las mismas fuentes.



Maradona, que se encuentra en Madrid para presenciar el partido de fútbol de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Nápoles, ya protagonizó otro incidente en el mismo hotel. 'El Pelusa' amenazó supuestamente a un periodista diciéndole: "No te he pegado, si te pego no te queda nariz" y "Si yo te pego mano a mano te estropeo, querido".